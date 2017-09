A Spa, Haas a bien figuré avec la 7e place de Romain Grosjean, mais en Italie, pourtant un autre circuit rapide, l’écurie américaine a été plus en difficulté.

Même si le prochain Grand Prix de Singapour se disputera sur un tracé beaucoup plus sinueux, il n’est pas interdit, pour Günther Steiner, le directeur de Haas, de s’interroger sur cette irrégularité … et selon lui, il n’y a pas vraiment eu de différence sur le plan de la performance pure en réalité.

« Le dénouement n’était pas si différent. A Monza, le rythme de course de Kevin Magnussen était très bon. Bien sûr, la course de Romain - qui est parti dernier, qui a percuté quelqu’un au départ, qui a changé d’aileron avant au deuxième tour - a vite été terminée. Mais Kevin a fini 11e. Cinq équipes ont fini devant nous, nous avions la 6e voiture la plus rapide. Avec un ou deux abandons, nous aurions été de nouveau dans les points. Donc oui, Spa était meilleur. La voiture avait un niveau de performance similaire lors des deux courses. L’un dans l’autre, vu les développements que nous apportons sur la version pour hautes vitesses de la voiture, nous avons eu un résultat convenable. Je dirais que nous étions un peu meilleurs à Spa qu’à Monza, mais nous n’étions pas trop loin. Mais en apparence, c’était pire, oui. »

Günther Steiner pense-t-il que les rues étroites de Singapour conviendront à sa monoplace ?

« Il ne s’agit pas que de hauts niveaux d’appui, il faut aussi bien utiliser les pneus et choisir son niveau d’appuis nécessaire. Comme toujours, il s’agit non pas de voir à quel point nous serons bons, mais où se situeront nos opposants. »

La course de Singapour a l’originalité de se disputer de nuit. Günther Steiner pense-t-il qu’il ne s’agit que d’un gadget ?

« C’est cool, j’aime bien. C’est quelque chose de différent. Ce qui est bien quand on court la nuit, c’est que les températures sont plus fraiches, alors que la journée, il fait vraiment chaud. Si nous n’avions que des courses nocturnes, peut-être que je n’aimerais pas ça, mais en avoir quelques-unes dans l’année, c’est très bien. C’est très difficile d’avoir un sport mondial, donc garder les mêmes horaires qu’en Europe est bon de cette perspective. C’est aussi une bonne chose pour les équipes parce que nous pourrons dormir pendant la journée et travailler la nuit, sans avoir de jet-lag. »

Maintenant que les courses en Europe sont terminées, les équipes vont revenir à des motorhomes plus petits et moins confortables comme en début de saison, sans avoir tout l’équipement intégral à leur disposition. Qu’est-ce que cela change pour une structure plus petite comme Haas ?

« Cela fait partie de notre travail : de toujours faire avec ce qui est nous donné. Tout ce que nous emportons sur les courses hors d’Europe est transporté par conteneurs maritimes. C’est simplement différent. Nos camions et notre hospitalité seront équipés et remis à neuf quand ils reviendront au printemps. »