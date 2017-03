Gene Haas a une vision différente que celles des autres petites et moyennes équipes qui sont en Formule 1. Pour lui c’est à son équipe de faire le travail pour gagner plus d’argent de la part du sport plutôt que de demander une répartition plus équitable des revenus aux nouveaux propriétaires, Liberty Media.

"Les 3 meilleurs équipes reçoivent aujourd’hui 70% de l’argent et les 7 autres 30%. Evidemment, je n’ai pas envie de rester dans ce 2e groupe trop longtemps. Je veux aller dans le groupe où il y a tout l’argent," explique l’Américain.

"J’ai beaucoup de respect pour Mercedes, Ferrari, Red Bull... Ils ont investi beaucoup d’argent dans le sport. Je ne peux pas dire que je mérite autant d’argent qu’eux. Je n’ai jamais pensé ainsi, même en Nascar."

"La Formule 1 a une structure capitaliste, le meilleur reçoit le plus d’argent. Et je ne pense pas que la compétition doit devenir une entité de type socialiste où tout le monde mérite de survivre. C’est ceux qui travaillent le mieux et le plus dur qui le méritent."

Haas a donc une vision très américaine des choses. Mais il ne nie pas que certaines choses sont à régler pour une compétition plus juste entre les équipes.

"Un vrai problème c’est que tout le monde est trop secret dans ce sport. Peut-être que des choses pourraient être faites pour que les équipes, les constructeurs en particulier, pour qu’ils évitent de garder les informations pour eux trop longtemps. Cela rend les choses inintéressantes pour les autres."

Une petite exception pour... Ferrari, son partenaire technique.

"Je dois leur donner le bénéfice du doute. Parce que leur nom c’est Ferrari. Et ils apportent aussi beaucoup de soutien à leurs clients sur les courses. Et ils sont une grande part de ce sport. Sans Ferrari, avec juste Haas, Sauber ou Manor sur les grilles, je ne pense pas que nous verrions un seul fan dans les tribunes. Il faut de grands noms. Comme Mercedes, Red Bull aussi. Ils sont nécessaires pour les fans."