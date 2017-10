L’équipe Haas roulait à domicile ce week-end, mais on ne peut pas dire qu’elle a été à la fête au Texas. Romain Grosjean et Kevin Magnussen terminent ce Grand Prix des USA très loin de la zone des points.

"Nous n’étions pas assez compétitifs," déclare Romain Grosjean.

"En plus de ça, nous avions une dégradation massive du pneu avant gauche. J’ai senti que ça devenait dangereux dans les derniers tours. En dehors de la piste, ce week-end a été génial avec les fans, mais je suis désolé pour eux que nous n’ayons pas pu leur offrir un meilleur spectacle. Nous savons que la course de Mexico avait été difficile pour nous l’année passée, mais je suis persuadé que nous allons trouver une solution."

"On a souffert aujourd’hui, on n’avait pas beaucoup de rythme pour être franc," ajoute le Français lorsqu’on lui demande s’il a une idée du problème.

""On a fini en difficulté avec les pneus, je pensais que le pneu avant gauche allait exploser à chaque tour ! J’ai d’ailleurs demandé à rentrer. On n’avançait pas ce week-end et il faut clairement qu’on trouve les solutions pour le futur. Il nous reste moins de sept jours pour trouver la solution."

"Cela n’a pas été une bonne journée pour nous," confirme Kevin Magnussen.

"La voiture était meilleure en course qu’en qualification. J’ai été obligé de changer mes pneus dès la fin du premier tour (crevaison) et ensuite nous avons essayé de faire toute la course avec des pneus tendres, mais cela n’a pas été possible. Nous devions essayer, car c’était la seule chose à faire dans notre situation. Je pense déjà à la prochaine course."