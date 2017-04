Haas n’a pas à rougir de son vendredi à Bahreïn. En séance d’essais libres, l’après-midi, l’écurie américaine a signé le 9e chrono (grâce à Romain Grosjean) et le 11e (grâce à Kevin Magnussen) et peut donc ambitionner une Q3 demain.

Les deux pilotes ont testé les pneus tendres et les supertendres pour s’entraîner aux tours rapides, mais aussi pour effectuer des longs relais. Au total, ce vendredi, le pilote français a bouclé 55 tours et son coéquipier danois 54.

Romain Grosjean se félicite de compter sur une voiture visiblement compétitive.

« C’était une journée assez solide. Il faisait très chaud – c’est la première fois que nous connaissons de telles conditions cette année. Nous avons besoin de continuer à travailler sur la voiture. Clairement, les pneus souffrent sur les longs relais. Un tour de qualification, c’est seulement un tour, donc c’est assez amusant. Il y a beaucoup de choses à faire pour demain, mais comme je l’ai dit, c’est la première fois que nous avons ces conditions plus chaudes cette année. Il y a beaucoup à apprendre de cette journée, et j’espère que nous pourrons trouver un peu plus de performance pour demain. »

Kevin Magnussen n’a pas grand-chose à rajouter à ce qu’a dit son coéquipier…

« Nous avons eu une journée convenable. Nous avons des choses intéressantes à regarder pour demain, mais pour le moment, ce n’est pas trop mal. »

Le plus heureux de cette journée est Günther Steiner, le directeur. La suite du week-end s’annonce très intéressante pour Haas…

« C’était une bonne journée pour nous. Bien sûr, c’était notre meilleur vendredi cette année. Nous avons bouclé nos programmes en EL1 et en EL2. La voiture semble compétitive pour jouer les points. Maintenant, nous allons étudier tout cela de plus près et voir ce que nous pouvons faire de mieux. »