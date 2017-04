Après des qualifications difficiles et suite au double abandon de Melbourne, l’équipe Haas avait à cœur de bien figurer en course à Shanghai, afin de lancer vraiment sa saison. Grâce à une course solide de Kevin Magnussen, 8e sous le drapeau à damiers, la formation américaine marque ses premiers points de l’année.

"C’était une bonne course, je me suis amusé et la voiture a été bonne du début à la fin" se félicite le Danois. "J’ai pris un mauvais départ, donc j’étais heureux de pouvoir attaquer et de me rattraper comme ça. La voiture a été bonne, j’ai pu faire attention à mes pneus avant, ce qui était la clé, et j’ai pu travailler avec l’équipe pour faire fonctionner la voiture dans la bonne fenêtre".

"L’équipe a très bien géré la course, c’était une bonne stratégie de me faire passer en super tendres après les intermédiaires. Il fallait se battre pour doubler, ce n’est pas simple, mais on a de l’adhérence et ça nous permet de prendre des lignes différentes . C’est bien plus amusant quand on se bat pour les points, je suis heureux pour l’équipe".

Empêché de signé un bon tour hier suite au crash de Giovinazzi, Romain Grosjean a été pénalisé pour n’avoir pas assez ralenti sous drapeaux jaunes. Le Français a vécu une nouvelle mésaventure hier et en ressort avec une grande déception.

"C’était une blague hier et aujourd’hui, le même gars s’est crashé devant moi en ligne droite, donc j’ai dû m’arrêter, j’ai perdu beaucoup de temps" explique Grosjean. "Ensuite, Ericsson a laissé trop d’espace avec la voiture devant et j’étais déjà loin. Ocon m’a poussé dans le premier tour, j’ai perdu la moitié du côté droit de la voiture. A partir de là, j’ai attaqué autant que j’ai pu".

"Je n’ai pas réussi à trouver l’ouverture sur Palmer. Une fois que je l’ai fait, j’ai quand même signé de bons temps. Nous avons fait un bon travail mais il était trop tard. Ce n’était pas simple au niveau de la stratégie, les gars ont fait de leur mieux. Nous avons vu le drapeau à damier et les temps étaient corrects. Nous aurions pu faire mieux mais j’espère que ce sera le cas lors de la prochaine course".

La réjouissance est au programme chez Haas après cette deuxième course de la saison. Si le début de saison n’est pas aussi tonitruant que l’an dernier, les performances de la VF-17 sont solides et Kevin Magnussen a bien rattrapé son week-end catastrophique de l’Australie.

"C’est bien de voir l’équipe de Kevin marquer ses premiers points depuis la création de Haas" déclare Günther Steiner, en référence à l’absence de points de Gutierrez l’an dernier. "C’est super pour Kevin de marquer des points pour sa deuxième course avec nous. Romain a eu un week-end très compliqué. C’était le cas pour Kevin en Australie et ici c’était Romain, même s’il n’a pas été chanceux non plus en Australie. Nous avons quand même montré ce que nous pouvons faire. Il faut le faire régulièrement et on pourra envisager une bonne saison".

"Nos deux pilotes ont disputé une course fantastique, nous avons plus dépassé que les autres équipes, j’en suis très fier et nous avons fait le spectacle. La météo a joué un rôle aujourd’hui mais avec les différentes stratégies, les dépassements sont possibles. C’est difficile, on l’a vu avec Romain qui a eu du mal à dépasser Palmer. Sa course a été bonne une fois que c’était fait. Le voyage retour paraîtra moins long avec quelques points marqués".