Peu satisfaite de ses freins Brembo, l’équipe Haas a essayé les produits fournis par Carbone Industrie aujourd’hui à Bahreïn. Romain Grosjean a constamment rencontré des problèmes depuis le début de l’année 2016 et un changement de fournisseur pourrait être effectué dès la Russie, dans deux semaines.

"Nous avons encore beaucoup de travail afin de voir leurs performances mais ils sont meilleurs, comme c’était le cas l’an dernier" analyse Grosjean. "En dehors de cela, c’est assez similaire. Nous devons voir s’ils peuvent fonctionner avec nos réglages de cartographie. Ils pourraient arriver dès la Russie, tout est prêt".

"Cela se fera uniquement si l’on peut disputer les essais de Russie sans problème, car on ne peut pas manquer une séance voire deux à cause d’une mauvaise cartographie. Nous avons récolté beaucoup de données et les gars vont pouvoir travailler dessus".

Un travail supplémentaire sera effectué demain par Kevin Magnussen, à l’issue duquel Haas et ses pilotes décideront de garder des freins Brembo ou de passer à ceux produits par Carbone Industrie.

"Les Brembo représentent une bonne base de départ, nous savons comment ils fonctionnent. Nous avons travaillé une après-midi sur les autres mais ce n’est pas énorme, nous avons fait sept ou huit relais. Le temps de changer leur équilibre et la cartographie et d’en tirer à peu près ce qu’on voulait. Je pense que Kevin continuera à travailler dessus demain et nous prendrons ensuite une décision" conclut Grosjean.