Le week-end de l’équipe Haas à Singapour s’est terminé avec un sentiment mitigé entre la satisfaction d’avoir signé un résultat encourageant, malgré une séance de qualification catastrophique, et la frustration d’avoir perdu une place au classement des constructeurs face à Renault.

"Partir avec deux points nous a demandé beaucoup de travail et nous ne nous y attendions pas" reconnait Steiner. "Sur les tracés avec peu de vitesse et beaucoup d’appui, c’est très proche de la Hongrie. J’espère que c’était le dernier GP difficile de ce genre et que nous pourrons un peu plus nous mêler au peloton lors des prochaines courses".

"J’espère que c’est la fin de nos difficultés cette année. Nous avons toutefois réussi à faire en sorte que ça finisse bien. Ceci dit, nous sommes toutefois descendus à la huitième place du classement, au lieu de septième (Renault F1 a gagné une place, ndlr)."

"Nous savions en arrivant à Singapour que ça pourrait arriver et nous ferons notre maximum pour revenir au septième rang. Nos pilotes et toute l’équipe, tout le monde a fait du bon travail".

Steiner a tenu à souligner la stratégie de l’équipe, surtout la décision qui a permis à Magnussen de chausser les pneus slicks.

"Il n’y avait rien de mauvais sur la stratégie, nous avons bien réagi. Nos deux pilotes ont gardé les voitures hors de tout problème. Kevin a été le premier à tenter les slicks et il a bien jugé le moment où il fallait le faire. Tout le monde l’a imité ensuite. Il aurait dû terminer mais a eu des soucis électroniques. Romain a fait du très bon travail et a terminé neuvième, nous rapportant deux points".