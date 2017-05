Déjà pourvue d’un pilote d’essais avec Santino Ferrucci, l’équipe Haas a annoncé avoir signé un pilote de développement, Arjun Maini. L’Indien court cette année en GP3 pour sa première saison complète dans la discipline. Il y avait couru en 2016 et en dépit d’avoir manqué les quatre premières courses, le pilote de 19 ans avait terminé 10e du championnat.

« C’est un honneur de faire partie du programme de développement des pilotes de Haas F1 Team » a déclaré Maini. « Jusqu’ici, j’ai toujours couru avec l’idée d’être pilote de Formule 1 et cette chance me rapproche de mon objectif. J’ai envie d’apprendre, comprendre et expérimenter les procédés d’un pilote de Formule 1. Tout ce que j’apprends peut directement être utilisé en GP3 tout en me préparant à mon but ultime de F1 ».

Haas réserve à son nouveau pilote le même traitement qu’à Ferrucci, à savoir la possibilité de suivre l’équipe lors de chaque week-end de course tout au long de la saison, mais aussi en lui offrant une place dans le programme de simulateur. Günther Steiner se félicite de développer l’avenir avec des jeunes talents.

« Alors que Haas continue à évoluer, nous devons regarder vers l’avenir et développer des talents potentiels » explique le directeur de l’équipe. « Arjun a rencontré le succès en karting et s’est très bien adapté aux diverses formules de promotion puis au GP3. Nous garderons un œil sur ses progrès cette saison ».