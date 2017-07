Haas a conclu une bonne première journée à Silverstone, pas forcément des plus brillantes puisque les chronos n’ont pas permis aux deux monoplaces de montrer un rythme équivalent à ce qu’il était la semaine dernière, mais les bases posées pour le travail en vue de la suite du week-end sont bonnes.

"Ce fut une bonne journée de travail," déclare Romain Grosjean. "Nous ne sommes pas aussi rapides qu’en Autriche, car nous avons des difficultés à faire monter les pneus à la bonne température. C’est probablement à cause du fait qu’il fait plus frais ici, mais je n’en suis pas sûr. Pour la séance de cet après-midi, nous avons enlevé les freins Brembo pour mettre ceux de Carbone Industrie et cela ne nous a pas facilité la vie, car c’est un gros travail. Je ne peux pas dire que je suis totalement satisfait de ma voiture, mais nous avons quelques bonnes idées pour demain."

"Il n’y avait pas trop de vent aujourd’hui, mais le peu qu’il y avait affectait le comportement de la voiture," explique Kevin Magnussen qui n’a roulé que cet après-midi. "Quoi qu’il en soit, c’est génial de piloter ces voitures sur ce circuit, c’est à la hauteur de ce à quoi je m’attendais. C’est incroyable la vitesse à laquelle nous passons dans les virages, surtout les plus rapides. Nous avons encore certaines choses à faire sur la voiture avant demain et je suis impatient de voir ce que nous pourrons faire."

Lors des premiers essais libres, le Danois avait cédé son baquet à Antonio Giovinazzi, qui a découvert une nouvelle équipe avec Haas, et ce grâce à la Scuderia Ferrari qui a arrangé ce galop d’essais.

"Tout d’abord, je veux remercier la Scuderia Ferrari pour cette chance" déclare Giovinazzi. "C’était une bonne séance. Mon dernier essai était à Bahreïn avec Ferrari il y a longtemps et c’est super d’être de retour au volant. Le but de la séance était de faire le maximum de tours possibles, nous n’avons pas fait d’erreur et nous avons essayé certaines choses. C’est super de voir comment une autre écurie fonctionne et je suis ravi de notre journée".

"J’ai déjà hâte de participer aux six autres séances avec Haas, c’est une équipe fantastique et je suis heureux de les rejoindre. J’ai commencé sur l’une des plus difficiles pistes avec beaucoup d’appuis et de virages rapides. Je pense que mes quatre dixièmes de retard sur Romain ne sont pas énormes car il a beaucoup d’expérience. J’ai hâte de reprendre le volant en Hongrie".