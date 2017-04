Haas a connu de nombreux problèmes de freins l’an dernier, mais aussi lors des premières courses de cette année. Romain Grosjean a ainsi testé à Bahreïn des freins Carbone Industrie – le concurrent de Brembo, le fournisseur actuel de Haas.

Les freins Carbone Industrie ont donné satisfaction à Bahreïn. Romain Grosjean a vu de petites améliorations par rapport aux freins Brembo.

« Le ressenti est très similaire. Mais nous pouvons voir, grâce à la télémétrie, que quelques choses marchent déjà mieux. Je préfère leur comportement, surtout en fin de freinage. »

Malgré l’aval du pilote français, Haas n’est pas pour autant disposée à changer de fournisseur dès à présent. Brembo est en effet un partenaire de longue date de Ferrari, avec qui Haas a de nombreux accords techniques. Du reste, comme le confirme Romain Grosjean, les freins Brembo ont eux-mêmes évolué dans la bonne direction. Ce qui s’appelle réagir au bon moment…

« Il y a eu une évolution en Chine, et depuis, les freins ont mieux fonctionné. Nous avons dû attendre un an et demi pour avoir cette évolution. »

Changer de freins veut dire aussi revoir l’architecture complexe de l’intégration avec le MGU-K, puisque les freins sont aussi liés à la partie électrique de l’unité de puissance. Voici un argument de plus qui pourrait retenir Haas.

« Nous devrions être complètement sûrs que nous pourrons nous améliorer » confirme, prudent, Romain Grosjean. « Nous ne pouvons sacrifier des sessions d’essais libres pour continuer à travailler sur les freins. »

En attendant, en Russie, Romain Grosjean, probablement toujours avec ses freins Brembo, essaiera de mener Haas dans les points. Le Français est confiant de pouvoir battre certaines écuries comme Renault.

« Renault est plus rapide que nous en qualifications, mais nous avons le meilleur rythme de course. »