La présentation de la Haas aujourd’hui, à Barcelone, n’aura pas étonné le paddock. La veille en effet, une photo de la monoplace avait fuité sur le Web, lors du tournage promotionnel de la VF17 à Barcelone, pendant lequel Romain Grosjean a pris le volant pendant 100 kilomètres.

Qu’importe ! L’écurie américaine, à la veille du début des essais hivernaux de Barcelone, a procédé comme prévu à la présentation officielle de la VF17.

Le style de la monoplace n’est pas sensiblement différent de celui de l’année dernière. On notera toutefois des noirs et des gris plus présents, tandis que le rouge est plus en retrait, ou en tout cas moins vif qu’en 2016.

Le nez de la monoplace semble très travaillé, et rappelle davantage celui de la Mercedes que celui de la Ferrari. L’arrière de la monoplace est très fin. L’intégration du V6 Ferrari semble avoir été encore davantage travaillée, tandis que les ailettes font encore penser à la Mercedes W08.

L’an dernier, Haas, pour sa toute première saison en Formule 1, a séduit les observateurs et gagné le respect du paddock en développant une monoplace capable de jouer le top 5 dès les premiers Grands Prix. La voiture de cette saison aura donc la lourde tâche d’être celle de la confirmation.

La VF17 est toujours le fruit d’un partenariat étroit avec Dallara, le concepteur italien de châssis et Ferrari. Elle embarquera naturellement le V6 italien sous son capot.

Du côté des pilotes, Romain Grosjean a rempilé pour une année supplémentaire et s’affirme sans contestation possible comme le pilote numéro 1. Pour défendre son statut, il devra cependant dominer un nouveau coéquipier, en la personne de Kevin Magnussen, qui remplace Estéban Gutierrez, jugé trop peu performant.

L’objectif de Haas sera de défendre sa 8e place au classement des constructeurs face à Renault et Sauber, mais la tâche ne sera sûrement pas facile. L’écurie parviendra-t-elle à marquer de gros points dès le début de la saison, comme en 2016 ? Rien n’est moins sûr…

La suite des informations, les déclarations liées à cette présentation ainsi que les photos seront à retrouver sur Nextgen-Auto.com tout au long de l’après-midi.

Autres photos :