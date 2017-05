Les freins restent un sujet délicat pour Haas F1 : lors des essais de Bahreïn, les freins de Carbone Industrie semblaient meilleurs que ceux de Brembo, ce qui avait poussé l’équipe américaine à lest installer pour les premiers essais libres en Russie.

Mais après une journée seulement, Haas a dû faire machine arrière. Gunther Steiner fait le point sur la situation avant l’Espagne.

"Nous avons commencé le week-end de Sotchi avec les freins de Carbone Industrie. Mais nous n’arrivions pas à les faire refroidir suffisamment. Quand cela arrive, les freins surchauffent et la course à la pédale s’allonge," explique le directeur de l’équipe.

"Leur usure était aussi très importante. Nous avons alors regardé si nous pouvions disputer une course complète avec les Carbone Industrie mais nous avons réalisé que, dans ces conditions, ce n’était pas possible. C’est pourquoi nous avons pris, le vendredi soir, la décision de revenir aux Brembo. Et, dans la situation actuelle, nous utiliserons les Brembo à Barcelone."

"Pour savoir comment régler notre problème avec les Carbone Industrie, cela va prendre un peu de temps. Mais nous y arriverons," précise Steiner, qui laisse ainsi sous-entendre que les Carbone Industrie reviendront dès que possible sur les VF-17. Leur ressenti est en effet meilleur selon les pilotes.

"Ce n’est pas un problème facile à régler, nous prendrons notre temps. Nous savons ce que nous avons réussi à avoir avec les Carbone Industrie à Bahreïn et après Sotchi, lors des Libres 1 et 2. Nous savons donc ce que nous devons faire mais cela va prendre un peu de temps."

En attendant les pilotes vont donc revenir aux Brembo. Qu’en pensent-ils ?

"Romain était plutôt heureux de la dernière évolution des Brembo (apparue en Chine). Il nous a dit qu’il était OK avec. Kevin préfère les Carbone Industrie parce que le mordant est meilleur. Il a un meilleur ressenti avec les Carbone Industrie. Maintenant nous devons faire en sorte que les Carbone Industrie fonctionnent et ensuite voir quelle conclusion définitive donner à ce dossier. Je serai heureux quand nous l’aurons enfin refermé !"

Steiner rappelle l’important des freins en Formule 1, notamment dans cette ère de l’hybride.

"Tout le monde doit comprendre qu’un système de freinage en F1 est très sophistiqué. Il n’y a aucune solution facile. Tout le monde dit que ça ne doit pas être si difficile de régler un problème de freinage. Mais ça l’est. Parce qu’il y a des technologies très complexes, très avancées, avec la récupération de l’énergie au freinage."

"Quand vous passez d’un fournisseur à un autre, vous découvrez des problèmes que vous ne pouvez pas voir avant d’avoir essayé les choses correctement. Et sans essais privés possibles en cours de saison, il faut faire ces tests lors des Libres 1 et 2. Ce qui vous contraint à attendre au moins deux semaines (entre 2 courses) avant de pouvoir tester autre chose. Vous ne pouvez jamais faire de long test et des modifications dans la foulée. Il faut faire avec le calendrier. C’est pour ça que ça prend tant de temps. Ce n’est pas parce que nous ne travaillons pas dessus. Nous avons du personnel très compétent mais cela prend du temps."