L’équipe Haas n’est pas encore venue au bout de ses problèmes de freins, selon son patron, Gunther Steiner.

Le team américain a donc gardé ses options ouvertes pendant l’hiver et lors de la conception de la nouvelle monoplace, afin de pouvoir continuer à faire des comparaisons entre les solutions de Brembo et de Carbone Industrie.

"Nous allons mener un programme en parallèle lors des des essais hivernaux sur les freins et nous déciderons ensuite quelle est la direction à prendre," explique Steiner.

"Nous prendrons une décision après les essais de Barcelone. Nous sommes prêts à utiliser les deux fournisseurs en cours de saison s’il le faut. Nous voulons avoir des options cette année, c’est notre objectif."

"Après nos essais de fin de saison, nous n’avons pas dit au revoir à l’un ou à l’autre. Nous voulions juste voir si l’un était clairement meilleur que l’autre et ce n’était pas le cas. Est-ce que ce sera les deux fournisseurs cette année ? Ou l’un ou l’autre ? Nous ne savons pas encore."

Haas souffre là encore du règlement et du manque d’essais pour les équipes.

"Tout à fait. Nous n’avons pas pu tester correctement nos freins l’an passé pour savoir quoi utiliser cette saison. La seule conclusion que nous avions pu tirer c’est que les deux fournisseurs étaient aussi bons l’un que l’autre. Donc il va falloir tout vérifier une 2e fois."

"Les freins sont plus gros maintenant, les disques sont plus larges et épais (en 2017). Nous devons donc vérifier les composés fournis et s’assurer qu’ils fonctionnent. Il nous fallait des options et c’est ce que nous avons fait."