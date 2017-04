La nouvelle réglementation a encore accru l’écart entre les trois écuries de pointe et le reste du plateau. Preuve en est, en Australie, le 7e de la course a fini avec un tour de retard sur le leader ; en Chine, ce fut le 8e ; à Bahreïn, seulement le 11e... mais la tendance générale est là.

Directeur d’une petite écurie, Haas F1, Günther Steiner sait qu’il ne lutte pas dans la même catégorie que Red Bull, Ferrari ou Mercedes.

« Eh bien, les grosses équipes, en particulier Mercedes et Ferrari – je pense que Red Bull est un peu derrière – sont assez loin devant le reste du plateau. Les quatre écuries de milieu de grille sont assez proches entre elles. Mais oui, il y a un écart significatif avec le top 3 – regardez les temps en qualifications, multipliez l’écart par le nombre de tours, et vous y êtes. Est-ce que cela changera ? Je l’espère. Mais j’ai peur que la situation restera la même pendant toute la saison. »

La différence, à l’avant ou au milieu de la grille, se fera sûrement du côté du développement des monoplaces cette année, dont le rythme sera plus soutenu. Günther Steiner pense-t-il que Haas peut gagner ce championnat d’ingénieurs ?

« Je ne sais pas ce que les autres équipes font, mais nous avons un bon plan. En réalité je pense que nous sommes dans la lignée de nos concurrents en milieu de grille au niveau de la quantité d’évolutions. Ensuite, bien sûr, vous devez vous assurer que la qualité suit. »

« Nous aurons une évolution substantielle pour Barcelone – et la prochaine étape est toujours en soufflerie ! Une fois que nous aurons trouvé les gains qu’elle apporte, nous commencerons la production. Il y a un bon plan en place. Et bien sûr, des pièces pourront être apportées lors de n’importe quelle course. »

En course, étant donné les faibles écarts dans le milieu du peloton, Haas a dû s’appuyer à plusieurs reprises sur la stratégie pour faire la différence. Avec des pneus qui s’usent moins que l’an dernier, est-ce que la stratégie n’est pas devenue un facteur-clef, plus encore qu’en 2016 pour Steiner ?

« Eh bien, pour toutes les équipes qui sont assez proches entre elles, la stratégie peut faire la différence. Vous voyez cela entre Ferrari et Mercedes, mais aussi en milieu de grille. En Chine, ce furent les conditions de course et la voiture de sécurité. A Bahreïn, la voiture de sécurité une fois encore, l’une virtuelle, l’une réelle. Donc peu importe qui s’en sort bien au cours de ces situations imprévisibles – il sera devant à la fin de la course. Et la stratégie joue un rôle immense dans cela. Dans une course normale, avec seulement un arrêt, le résultat de la course est plus ou moins prévisible. Mais nous n’avons pas eu de course aussi ‘simple’ encore. Donc c’est une bonne nouvelle. »

Les Grands Prix seraient-ils en définitive devenus plus intéressants pour Günther Steiner ?

« Oui, parce que les voitures délivrent la performance qu’on attend d’elles. »