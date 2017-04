Haas, pour ses grands débuts en F1 l’an dernier, avait signé une incroyable 6e place en Australie, puis une 5e place tout aussi remarquable à Bahreïn. Cette saison, Kevin Magnussen a fini 8e en Chine et Romain Grosjean 8e à Bahreïn. Le début de saison est donc plus modeste, mais les performances de Haas pourraient s’inscrire cette fois dans la durée et non pas lors de simples coups d’éclat.

En Australie néanmoins, aucune Haas n’a vu l’arrivée. Est-ce que ce contraste avec 2016 n’avait pas trop effrayé Günther Steiner, le directeur de l’écurie ?

« Eh bien, il n’y a pas eu de gros miracle en course, mais un petit miracle en qualifications, avec la 6e place de Romain – derrière les trois écuries de pointe. C’était aussi très cool. En fait, la première année est la première année et votre première course est votre première course, et ce sera toujours un moment spécial dans l’histoire de l’écurie. Cette année, c’était un triste abandon depuis la 7e position [Grosjean], mais ce que nous avons compris, c’est que nous pourrons continuer sur notre élan de l’an dernier. Nous avons aussi compris que nous ne brillerons pas pendant un an seulement, mais que nous sommes une écurie sérieuse, qui s’inscrit sur le long terme. »

« L’Australie ne s’est pas bien finie pour nous, donc Shanghai et Bahreïn furent assez délicieux. Ce sont des résultats bienvenus puisque nous avons été dans les points lors de deux courses d’affilée. Cela ne veut pas dire que nous ne puissions pas faire mieux ! »

Il y a tout de même un contraste du côté de Haas. L’an dernier, grâce à Romain Grosjean, à Bahreïn, l’écurie américaine avait récolté 10 points – et seulement 4 cette saison. Qu’est-ce qui a changé d’une année à l’autre pour Steiner ?

« Certes… mais nous avons été dans les points. Notre objectif en interne était d’avoir les deux voitures dans les points. Malheureusement, cela ne supposait pas que la voiture de Kevin s’arrête soudainement pour des raisons inconnues. Et nous avons eu deux jours de tests pour trouver pourquoi. Donc nous différons l’objectif pour la prochaine course en Russie – et de ce que nos tests suggèrent, ça s’annonce assez prometteur ! »