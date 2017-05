Haas n’a marqué qu’un seul point à Barcelone, alors que la plupart de ses concurrents directs (sauf Williams) ont profité des abandons à l’avant de la course pour scorer plus que de coutume.

Parti 14e, Romain Grosjean a accroché un petit point. Mais sa place dans le top 10 n’est due qu’à la crevaison de son coéquipier Kevin Magnussen en fin d’épreuve.

« Eh bien, c’est bon pour l’équipe de marquer un point, mais c’est vraiment dommage que Kevin ait eu une crevaison. J’ai pris un bon départ, ensuite, aux virages 1 et 2, il y avait beaucoup de voitures qui patinaient. J’ai dû aller sur l’astroturf pour les éviter. Sinon, j’aurais été aux côtés de Nico Hulkenberg ou devant lui et la course aurait été différente. Le rythme était là en tendres, mais j’ai toujours été dans le trafic. En pneus médiums, j’ai vraiment souffert pour faire fonctionner ces pneus. Il y a beaucoup de travail à faire pour nous. J’étais plus satisfait de la voiture aujourd’hui, mais nous avons toujours un dur labeur à mener. »

Kevin Magnussen tenait la 9e place avant qu’une crevaison à l’avant-dernier tour en décide autrement. Rageant, sans aucun doute. Mais le Danois était dans le rythme qu’il fallait.

« C’est ennuyeux… Nous aurions pu marquer des points avec les deux voitures, donc c’est assez décevant. Il y a eu un contact avec Kvyat. J’ai eu une crevaison en raison de ce contact. J’ai donné tout ce que j’avais aujourd’hui. Si nos avions fini dans les points, ç’aurait été un bon résultat pour nous. Je suis très déçu. »

Günther Steiner, le directeur de l’écurie américaine, n’a pas encore tout à fait digéré l’incident de fin de course avec Daniil Kvyat. La voiture de sécurité virtuelle a également joué des tours à Haas, décidément malchanceuse aujourd’hui…

« Une fin décevante a pris la suite d’un bon début de course. Nous étions en bonne position, la voiture était bien en pneus tendres, et ensuite, la voiture de sécurité virtuelle est sortie. Nous avons perdu tout notre élan. La voiture de sécurité virtuelle est simplement sortie au mauvais moment. Nous sommes passés trop tôt en médiums, ce n’était pas prévu. Les médiums… nous n’avons simplement pas pu les faire fonctionner. La seule bonne nouvelle, c’est que nous avons marqué un point. Nous devrions en avoir davantage. Mais c’est la course. »