L’équipe Haas a vécu un vendredi plutôt calme à Monza, pas forcément très encourageant mais studieux et basé sur de la préparation pour la course. Ses chances d’aller en Q3 semblent minimes mais comme à Spa, la VF-17 pourrait se montrer bien meilleure en course.

"Je ne pense pas qu’il faille trop analyser les temps au tour" relativise Grosjean. "Ce matin, c’était délicat, tout comme cet après-midi. Une demi-seconde de mieux nous aurait mené à la septième place environ. Je ne suis pas trop inquiet de ce côté-là, il y a quelques choses que nous voulons sur la voiture et les longs relais valaient le coup. Nous essaierons de réussir un tour de magie ce soir mais globalement, c’était une bonne journée".

Kevin Magnussen a fait les deux séances de la journée et a soulevé un point principal, à sa voir la compréhension des pneus : "Il nous manque quelque chose à ce sujet, c’est comme si nous n’arrivions pas à trouver la bonne fenêtre de fonctionnement. Nous essaierons de travailler et trouver une solution ce soir. L’équilibre de la voiture est plutôt bon et il faut que tout fonctionne ensemble".

La première séance devait normalement voir Antonio Giovinazzi épauler Romain Grosjean mais compte tenu des conditions annoncées, avec de gros risques de pluie en essais 2, l’équipe n’a pas pris de risque et a offert du roulage à Magnussen.

"Nous avons décidé de mettre Kevin dans la voiture plutôt qu’Antonio à cause de la météo" explique Günther Steiner. "Les prévisions montraient que seule la première séance serait sèche, ce qui n’a pas été le cas. Il nous fallait choisir la personne avec le plus d’expérience et offrir à Kevin du roulage sur le sec".