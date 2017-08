Haas a confirmé pendant l’été ses deux pilotes actuels, Romain Grosjean et Kevin Magnussen, pour une année de plus. L’équipe américaine était pressentie pour engager l’un des pilotes de la Ferrari Driver Academy, Giovinazzi et Leclerc, mais n’en fera rien.

"Nos pilotes ont eu des contrats quand nous les avons signés" rappelle Günther Steiner. "Romain s’était engagé pour trois saisons il y a deux ans et Kevin a signé un contrat de deux ans l’an dernier, donc ce que nous faisons est logique. Il n’y a aucune idée derrière cela, nous voulions à ce moment-là les meilleurs pilotes disponibles pour marquer autant de points que possible et c’est pour cela qu’ils sont chez nous".

"J’ai toujours dit que la question des pilotes était réglée pour 2018. Concernant 2019, nous ne savons pas et nous n’en avons pas encore parlé. Effectivement, Charles et Antonio ont tous les deux testé pour nous. Charles l’a fait l’an dernier et Antonio cette saison, qui doit d’ailleurs faire d’autres séances d’essais libres, mais il n’y a aucun plan pour 2019. Nous savons juste qu’Antonio doit encore faire six séances cette saison et nous verrons ce que nous ferons l’an prochain".

En dehors des pilotes, Haas développe encore son côté opérationnel puisque l’équipe ne vit que sa deuxième saison en Formule 1. La question est désormais de savoir si d’autres recrutements sont nécessaires et le cas échéant, dans quels domaines ils doivent être opérés.

"Je pense que nous en avons besoin un peu partout. Il n’y a pas spécialement de vide à combler pour développer l’équipe, nous sommes encore une petite équipe, peut-être la plus petite car nous n’avons pas plus de 200 personnes actuellement. Nous devons nous renforcer dans tous les domaines, et c’est ce que nous faisons".

"Nous cherchons des employés pour l’an prochain car cela prend du temps de recruter des bonnes personnes, mais nous comptons augmenter nos effectifs de 10 à 15%. Nous continuons, non pas à devenir plus grands, mais nous essayons d’être meilleurs sans forcément devenir plus grands, et c’est très difficile, mais nous essayons d’être efficaces".