Haas n’est pas du tout dans le bon wagon après cette première journée d’essais libres. Les monoplaces américaines sont seulement plus rapides que les Sauber, loin du top 10. Par-dessus le marché, après le crash d’Antonio Giovinazzi en EL1, Kevin Magnussen n’a pu disputer qu’une petite partie des EL2.

Romain Grosjean ne cache pas sa déception et s’attend à des qualifications difficiles. Il a souffert de survirage et de sous-virage dans le même tour, sans comprendre pourquoi, et s’est même fait une belle frayeur en sortant de la piste.

« C’était une journée assez difficile pour toute l’équipe. Nous avons souffert avec l’équilibre toute la journée. Je pense que nous pouvons dire que c’était l’un de nos pires vendredis depuis les débuts de Haas F1. Nous avons simplement besoin de tout mettre ensemble et d’essayer de comprendre les problèmes que nous avons. Bien sûr, nous avons eu quelques problèmes aujourd’hui. Nous devons essayer de nous améliorer pour demain. Ce n’est pas encore fini, mais nous ne nous sommes certainement pas mis dans une position facile aujourd’hui. »

Kevin Magnussen n’a passé que deux dizaines de minutes en piste ce vendredi. Évidemment, cela complique sérieusement la suite du week-end…

« Ce fut une journée difficile, nous n’avons pas tiré beaucoup de choses de ce vendredi. J’ai seulement roulé quelques tours [11] en fin de Q2, avec peu d’essence. Donc, nos sensations ne sont pas formidables pour le moment, mais j’espère que nous rattraperons un peu notre retard demain. Bien sûr, ça va rendre les choses un peu plus difficiles. »

Le directeur de l’écurie, Günther Steiner, ne mâche pas non plus ses mots et n’occulte rien des déboires de son équipe.

« Ce fut une affreuse journée. Ce doit être notre pire journée depuis que nous sommes rentrés en F1, il y a un an et demi. Je ne sais pas par où commencer après tout ce qui s’est passé. Nous avons crashé deux voitures en EL1. Une était assez sérieusement endommagée, mais grâce au dur labeur des mécaniciens, nous avons pu au moins faire sortir Kevin pour quelques tours. La voiture de Romain était moins endommagée et il a pu s’en sortir, mais nous avons souffert pour trouver l’équilibre. Sa voiture sous-virait, puis elle survirait, et nous n’avons pas encore trouvé pourquoi. J’espère que demain nous en saurons plus et que tout reviendra à la normale. »