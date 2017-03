Après une première année réussie, avec pour meilleur résultat une cinquième place à Bahreïn, l’équipe Haas et son propriétaire peuvent se fixer des objectifs optimistes pour 2017, surtout après avoir enregistré la huitième place du classement constructeurs.

« Notre objectif serait de progresser d’au moins une place et si nous pouvons monter sur le podium, ce serait une réussite incroyable » vise Gene Haas. « Je sépare deux choses. Les équipes en haut du classement luttent entre elles, en considérant que les trois meilleures équipes sont Ferrari, Mercedes et Red Bull, elles sont dans leur ligue à elles. Le reste des autres équipes affiche une certaine compétitivité, nous sommes pour le moment tous en moins d’une seconde et les trois citées précédemment sont une seconde devant nous ».

« Nous avons manqué la Q3 plusieurs fois mais à chaque fois, il ne s’agissait que de centièmes de seconde, alors qu’il pourrait y avoir des écarts d’une demi-seconde. Sur les 22 voitures du plateau l’an dernier, celles de la cinquième à la quinzième place n’étaient séparées que par une poignée de dixièmes. La présence de compétition dépend de là où l’on se situe, mais c’est très intense dans notre partie du peloton et ça le sera encore cette année ».

Les 29 points inscrits l’an dernier l’ont tous été par Romain Grosjean, alors qu’Esteban Gutierrez n’a pas réussi à en marquer un seul. Haas espère que l’arrivée de Kevin Magnussen leur permettra de marquer le double des points marqués en 2016.

« Kevin a une personnalité unique. Il est agressif en piste mais pour autant, il est calme, donc je pense qu’il sera complémentaire avec Grosjean et lors de ses deux premières journées, il a terminé quatrième à deux reprises. Je le suis depuis un moment, c’est un pilote précis et je pense qu’il travaillera bien avec Grosjean, en espérant que l’on arrive à doubler notre nombre de points » conclut l’Américain.