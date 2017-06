Pour la troisième fois consécutive, et la cinquième fois en sept courses, Haas a de nouveau augmenté son total de points grâce à la dixième place de Grosjean à Montréal, héritée à deux tours de l’arrivée suite à la casse moteur d’Alonso.

Le Français avait pourtant connu un début de course tumultueux après avoir été percuté par Sainz et forcé de changer son museau au premier tour. L’équipe avait alors décidé de le passer à une stratégie à un seul arrêt, forçant Grosjean à parcourir 69 tours en pneus super-tendres. Un pari gagnant qui a bien plu à Günther Steiner.

"C’était une course palpitante pour nous" déclare-t-il. "Elle n’a pas bien commencé quand Romain a été percuté par Sainz et qu’il est reparti dernier après avoir changé son aileron. Normalement, la course est ruinée mais tout le monde s’est battu et Romain a fait un travail fantastique après avoir disputé 69 tours avec les mêmes pneumatiques. C’est impressionnant, bravo à lui".

Magnussen partait de loin sur la grille et s’est montré très agressif en piste, zigzaguant devant ses rivaux et dépassant sous voiture de sécurité virtuelle, ce qui lui a valu une pénalité.

"Il était également dans les points mais il a eu une pénalité pour avoir dépassé sous voiture de sécurité virtuelle. Il a rendu la position mais il a été décidé qu’il devait prendre une pénalité. Toutefois, je suis satisfait de son week-end."

"Bien qu’on puisse avoir l’impression que nous n’avons pas fait du bon travail, nous avons marqué un point, pour la cinquième fois en sept courses. Nous allons essayer de toujours être en mesure de marquer des points" conclut Steiner.