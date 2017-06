Kevin Magnussen fait partie de ces pilotes qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans le chaos de Bakou. Le Danois a fini à la 7e place et marque ainsi six bons points pour Haas. Un résultat qui vient valider une course propre et sérieuse.

« Ce fut une course folle avec toutes les voitures de sécurité, le drapeau rouge… Tant de choses sont arrivées. J’ai évité tout incident. L’équilibre de la voiture était bon. La voiture s’est bien comportée tout le week-end, il y a eu simplement quelques problèmes avec les freins, qui ne sont pas compétitifs sur ce circuit – et ce tracé ne nous convient pas. Repartir d’ici avec une 7e place, c’est assez bon. Nous étions 3e à un moment et j’étais un peu excité. J’ai pris du plaisir, c’était une après-midi formidable. »

De l’autre côté du garage, la situation est beaucoup plus alarmante. Au micro de Canal +, Romain Grosjean était très abattu et même remonté. Le Français veut que Haas se penche très rapidement sur ses problèmes de frein, car il y a urgence…

« La course a été catastrophique de bout en bout. Il n’y a pas eu une seule lueur d’espoir tout le week-end. Il faut qu’on se pose les bonnes questions, et qu’on trouve des réponses. On ne peut pas avoir 6 sessions sur un week-end et avoir 6 fois des problèmes de freins. A un moment, j’ai craint pour ma sécurité, ça devient dangereux. »

Günther Steiner aura la lourde tâche de remonter le moral de son pilote français après un dimanche aussi compliqué.

« Ce fut une course très animée. Le spectacle a été fantastique. Pour nous, c’est un bon résultat. La 7e place, c’est notre meilleur résultat de la saison. Nous sommes très heureux pour Kevin. Romain a eu une course difficile. J’espère que dans quelques courses, nous oublierons de parler de ces freins, et que nous les utiliserons comme toutes les autres équipes. Comme équipe, nous devons surmonter tout cela, et nous le ferons. Ensuite, nous pouvons être constamment dans les points avec les deux voitures. C’est notre objectif. Si toutes les courses se passent comme ça, nous voulons être là pour rafler la mise. Ce n’est pas un mauvais jour pour Haas. »