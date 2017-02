C’est l’avant-dernière équipe à le faire, Haas a présenté sa nouvelle monoplace à la veille des premiers essais ! La VF-17, deuxième création de l’histoire de l’équipe américaine en Formule 1, répond au règlement technique 2017 et affiche des lignes bien plus acérées.

Elle aura pour mission de faire au moins aussi bien que sa devancière qui avait débuté son histoire par une sixième puis une cinquième place lors des premières courses. Nul doute qu’il sera toutefois difficile de signer un podium pour cette deuxième saison.

"Faire partie du championnat du monde de Formule 1 offre un niveau de crédibilité que l’on ne trouve nulle part ailleurs" explique Gene Haas, propriétaire de l’équipe et créateur de la marque éponyme qui fabrique des machine-outils. "Les gens veulent d’abord voir ce que l’on est capable de faire avant de croire en nous, et c’était le but initial de les convaincre de nos capacités à faire des choses que les autres ne font pas".

"Plus grand, meilleur, rapide et plus léger, c’est notre credo dans l’industrie, et c’est également celui que l’on applique en sports mécaniques" poursuit celui qui possède également une équipe en Nascar. "Les gens voient ce que l’on peut faire en Formule 1 et les gens croient en Haas Automation pour construire des machines de classe mondiale".

Günther Steiner, directeur de l’équipe, explique le travail accompli par ses troupes durant l’hiver pour créer une voiture intégralement neuve, la deuxième en deux saisons, compte tenu du changement de règles techniques.

"Je crois que le pédalier est le même, mais tout le reste est différent de l’ancienne monoplace" explique-t-il. "On veut toujours créer une voiture plus rapide, qui doit normalement être plus légère. Nous pouvons maintenant mieux intégrer du lest et répartir le poids. L’ensemble aérodynamique est totalement nouveau,tout comme les pneus, donc il a fallu tout ajuster. La voiture est plus agressive et plus efficiente, tout ce que nous avons appris de la première a été appliqué sur celle-ci".

La livrée n’a pas drastiquement été modifiée, si ce n’est le retour à un gris plus foncé et l’apparition de formes géométriques sur l’aileron de requin. Elle sera pilotée lors des deux prochains jours par Kevin Magnussen et Romain Grosjean prendra le relais à son volant mercredi et jeudi.