L’intersaison de l’équipe Haas avait laissé planer un doute quant aux performances de l’équipe américaine, dont on craignait qu’elle ne s’installe en fond de grille. Il n’en a rien été à Melbourne où Romain Grosjean s’est qualifié sixième, premier pilote après les équipes de pointe.

Gene Haas est toutefois conscient que le milieu de peloton est serré : "Deux secondes derrière les équipes de pointe, on trouve cinq équipes en une demi-seconde".

On lui avait prédit une deuxième saison très difficile, possiblement plus que la première, mais Haas n’a aucun reproche à faire à la nouvelle monoplace maison, la VF-17.

"C’est une voiture sans faiblesse et dont le moteur est très fort. Grosjean s’est moins plaint que d’habitude au sujet de la voiture à Melbourne, c’est un bon signe" ajoute-t-il non sans humour, afin de justifier le pas en avant qu’elle représente.

Haas s’est engagé en F1 en parallèle d’un fort engagement en Nascar, berceau de la course automobile américaine, au moment où elle a changé de propriétaire pour passer aux mains d’un Américain, Chase Carey, qui a déclaré vouloir faire "20 Super Bowl par an" au sujet des Grands Prix, en référence à la grande finale de football américain qui est l’événement sportif le plus suivi au monde.

Gene Haas ne veut pas viser aussi haut et met en avant la possibilité de faire des Grands Prix de Formule 1 un environnement plus familial : "Je ne pense pas que ça doit être des Super Bowl mais je pense qu’un week-end de Grand Prix devrait être plus généreux, ça devrait être un festival pour toute la famille, un peu comme un Oktoberfest avec de la course automobile".

Melbourne n’a pas souri à Haas avec un double abandon et un Kevin Magnussen à côté de la plaque, mais son propriétaire reste optimiste en vue du déroulement de la saison.

"Nous ne voulons pas devenir une grosse équipe car ça implique plus de paperasse. Sur le plan sportif, nous voulons être à l’avant du peloton et marquer des points régulièrement. Les six premières places sont logiquement occupées par Ferrari, Mercedes et Red Bull, et il y a une course aux points de la septième à la dixième place" conclut l’Américain.