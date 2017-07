Romain Grosjean n’a aucun regret ce dimanche. « Meilleur des autres », le Français a fini à la 6e place, derrière un Kimi Räikkönen de toute façon intouchable dans sa Ferrari. Il signe ainsi son meilleur résultat de la saison.

« C’était vraiment bon, ma première partie de course était vraiment solide quand j’étais 4e. Ce furent des premiers tours assez amusants comme en 2013 : je pouvais jouer avec les voitures à l’avant. Bien sûr, il n’y avait aucune chance de garder Kimi Räikkönen et Lewis Hamilton derrière moi mais j’ai mené une formidable bataille avec Sergio Perez. Il était assez rapide et nous avons dû pousser tout le temps. La voiture s’est bien comportée. J’ai été le meilleur des autres, donc nous avons gagné le Grand Prix Numéro 2 ! »

Cette fois-ci, les pneus et surtout les freins ont laissé le Français tranquille, ce qui explique en grande partie sa performance du jour.

« Il y a des petites choses que nous devons améliorer mais quand nous faisons bien fonctionner les pneus avec le bon niveau d’appui, alors, nous sommes très compétitifs. Cela montre que quand nous faisons tout bien fonctionner sur la voiture, nous sommes solides. C’est simplement une question d’expérience, parce que nous manquons quelquefois la bonne fenêtre de peu. Mais c’est seulement notre 28e ou 29e course. Nous devrions avoir une évolution pour Silverstone, donc ce devrait être bien amusant. »

Romain Grosjean a été épargné par les problèmes de fiabilité récurrents pour Haas cette saison. C’est ainsi que Kevin Magnussen, qui se battait pour les points, a dû abandonner sur problème hydraulique. Le Français a-t-il eu peur en course qu’un tel problème lui arrive également ?

« Je ne savais pas qu’il avait abandonné. Je savais qu’il avait eu un problème de suspension en qualifications donc j’ai essayé d’éviter les vibreurs. Nous savons que c’est un circuit où nous avons perdu beaucoup de pièces durant les essais libres. Les vibreurs vibrent beaucoup, ils détruisent la voiture, quelque chose du genre. »

Déjà malchanceux en fin de Q1 hier, Kevin Magnussen n’a donc pu rallier l’arrivée alors qu’il était en position de doubler Lance Stroll pour rentrer dans le top 10.

« C’est la course, j’ai eu un problème hydraulique. C’est dommage parce nous avions une bonne performance dans la voiture. En ce moment elle fonctionne bien, donc il n’y a aucune raison d’être pessimiste pour la suite. »

« C’est juste dommage pour ce week-end, je n’ai pas eu de chance avec mon problème de suspension hier. Heureusement Romain a signé un bon résultat et a obtenu de bons points pour l’équipe. »

« Nous avons augmenté notre avance sur Renault. C’était un circuit rapide et nous étions forts. Silverstone est également un tracé rapide, mais nous aurons besoin de bien faire fonctionner d’autres gommes. Nous verrons parce que ce n’est pas toujours facile de savoir comment ces pneus se comportent. »