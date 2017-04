Les vents ne soufflent pas dans la même direction chez Haas. Ce samedi à Bahreïn, Romain Grosjean a été capable d’emmener sa monture en Q3, pour signer le 9e temps total. Dans le même temps, personne n’a fait pire que Kevin Magnussen en Q1. Le Danois partira 20e et bon dernier de l’épreuve de demain.

Romain Grosjean s’était fait peur en EL3 (en sortant de piste), comme en début de Q1 en bloquant deux roues à la fois. Heureusement, tout est ensuite rentré dans l’ordre pour lui. Le Français a fini par trouver la bonne température de fonctionnement de ses freins pour signer un tour propre en Q3.

« C’est formidable de conclure la journée comme nous l’avons fait. Nous avions vraiment souffert en EL3. Je ne pouvais pas ressentir la voiture. Les gars ont fait un travail magnifique en la réglant pour les qualifications et la voiture avait un bien meilleur ressenti lors de son premier relais en Q1. C’était bon et je suis très content de notre position. Nous sommes dans une position formidable pour commencer la course. L’an dernier, nous étions partis 9e pour finir 5e, donc tout est possible. Ce sera une longue course. La dégradation des pneus va être une grosse affaire ici. J’ai hâte de voir ce qu’il se passe demain et de voir ce que nous pouvons faire de la 9e place. »

8e lors de la dernière course en Chine, Kevin Magnussen a presque fait oublier sa bonne performance de Shanghai en signant une performance assez calamiteuse en qualifications. Comment l’explique-t-il ?

« C’est de la malchance. Ce genre de choses arrive, mais c’est toujours ennuyeux. C’est ainsi, parfois. Mais nous devons simplement nous en remettre pour demain et avoir une bonne course. Bien sûr, en Chine, les conditions de course étaient un peu plus faciles pour revenir [la piste était humide]. Nous verrons si nous pourrons remonter. Tout peut arriver, nous le savons, il n’y a pas de raison pour abandonner. »