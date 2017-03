Romain Grosjean eut l’honneur d’être le tout premier pilote à s’aventurer sur l’Albert Park ce vendredi matin. Son coéquipier, Kevin Magnussen, fut d’ailleurs le troisième. Précoce, Haas a été aussi relativement assidu et pu tester les pneus tendres comme supertendres notamment.

Romain Grosjean a pris la 8e place en EL1, tandis que Kevin Magnussen ne s’est classé que 17e. En EL2, la séance a été plus compliquée pour l’écurie américaine : une fuite d’eau a été découverte sur la voiture du Danois, qui n’a pu boucler que huit tours. Romain Grosjean s’est fait une petite frayeur en bloquant les roues et en passant légèrement dans l’herbe et le gravier, mais il a tout de même effectué 29 tours l’après-midi. Le Français se satisfait dans l’ensemble de ses 49 tours du vendredi.

« Ce fut une assez bonne journée de mon côté du garage. Le ressenti dans la voiture est bien meilleur que durant les essais hivernaux, ce qui est formidable. C’est bon d’être ici et de mettre les bons réglages sur la voiture, de sortir, et d’avoir un peu de fun. »

« Nous avons fait plus ou moins le programme que nous attendions de faire aujourd’hui, ce qui est surprenant pour une première journée d’essais en Australie, même s’il y a eu un peu de difficultés de l’autre côté du garage. »

« J’espère que nous pourrons partager nos données et aller encore plus vite demain. Je suis sûr qu’il y a plein de domaines où nous pouvons nous améliorer. J’espère que demain sera une bonne journée. »

Pour ses grands débuts avec Haas, Kevin Magnussen attendait certainement un peu mieux…

« Ce fut une journée frustrante. Je n’ai pas vraiment tiré le maximum de ce vendredi. Nous allons enquêter et j’espère trouver la source du problème. Nous verrons ce qui arrive demain. Nous ne savons pas le temps qu’il fera. Il pourrait pleuvoir et tout pourrait changer de toute façon. »

« Cependant, c’est bon de voir que la voiture est compétitive. C’est très excitant pour la saison, c’est ce qu’il faut retirer de positif de cette journée. »

Le directeur de l’écurie, Gunther Steiner, est lui aussi satisfait en dépit de cette alerte sur la voiture de Magnussen.

« Je pense que nous avons eu deux scénarios. Un pilote, Romain, a fait une bonne session. Il a beaucoup appris, a fait beaucoup de roulage et a semblé compétitif. Avec Kevin, nous avons eu quelques problèmes. Le matin, nous n’avons pas pu trouver l’équilibre sur la voiture, et durant l’après-midi, nous travaillions sur ce problème. Nous semblions aller dans la bonne direction, jusqu’à cette fuite d’eau. »

« Nous n’avons pas fait énormément de roulage. L’un dans l’autre, je pense que pour le premier jour de la nouvelle saison, ce n’est pas trop mauvais. Comme nous nous y attendions, ce sera une bataille très serrée dans le milieu du peloton. Nous ne savons toujours pas où nous sommes, nous ne le saurons vraiment pas avant la qualification de demain. Nous travaillerons dur pour régler le problème de Kevin pour les EL3 et essaierons de faire de notre mieux. »