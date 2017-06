Romain Grosjean, depuis le début du week-end, souffre avec les freins et les pneus à Bakou. Le Français n’a pas pu inverser la tendance en qualifications : il a signé le 17e temps, mais partira 16e suite à la pénalité moteur de Fernando Alonso.

« Je souffre au niveau du style de pilotage. Les pneus sont vraiment durs pour cette piste. J’ai du mal avec ce problème depuis la Russie – où les pneus étaient durs, et où la piste était aussi très lisse. Je n’ai pas de retour des pneus en termes d’adhérence. Je dois travailler sur ce point, et être meilleur dans ces conditions. Je n’ai simplement pas trouvé le bon équilibre. Ce sera une longue course mais au vu des essais libres, beaucoup de choses peuvent arriver. »

Kevin Magnussen, auteur du 13e temps, semble un peu moins en souffrance à Bakou. Le Danois partira 12e puisque Carlos Sainz reculera de trois places demain. Mais il ne parle pas encore ouvertement d’un top 10.

« C’était une bonne qualification si on considère notre situation ce week-end. Ce n’est pas la piste qui nous convient le plus – c’est peut-être même la pire en termes de compétitivité. Donc être 12e, après les pénalités… je pense que nous devrions être heureux. Ce sera une course difficile demain, mais je ferai tout ce que je peux. »