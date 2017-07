Haas F1 a beaucoup appris sur le freinage de sa monoplace à Silverstone, après avoir pu comparer les systèmes Brembo et Carbone Industrie sur l’ensemble d’un week-end.

Kevin Magnussen a en effet utilisé les Brembo jusqu’au bout de la course, alors que Romain Grosjean a décidé de conserver les Carbone Industrie après les essais libres du vendredi.

De quoi bien préparer les choses pour la Hongrie, un circuit exigeant en termes de freinage à cause de ses nombreux virages.

"Silverstone nous a permis d’obtenir les réponses que nous espérions," confirme Gunther Steiner, le directeur de l’équipe américaine.

"Nous avons fait un pas en avant dans la compréhension des nouveaux freins. Et il y a maintenant un 2e et dernier pas à faire en Hongrie parce qu’à Silverstone il n’y a pas de gros freinages à cause des virages à haute vitesse."

"Sur le Hungaroring, c’est tout le contraire, vous utilisez beaucoup les freins et il faut savoir les refroidir parce qu’il n’y a pas de grandes lignes droites. Nous allons donc continuer nos essais en Libres 1 et 2 et nous déciderons de ce qu’il faut faire pour la course."

Grosjean a clairement fait comprendre qu’il préférait les Carbone Industrie mais rien ne garantit, selon Steiner, que le Français pourra les conserver tout le week-end en Hongrie.

"Nous ne le saurons qu’après les essais libres du vendredi parce que nous sommes toujours en phase d’évaluation des freins. Cela dépend évidemment du feeling du pilote. Kevin préférait conserver les Brembo à Silverstone parce qu’il n’a pas roulé lors des Libres 1 et il les connaissait mieux. Mais, encore une fois, je ne sais pas dire maintenant ce que nous ferons en Hongrie après les trois heures d’essais libres de ce vendredi."