Nous avons passé le cap de la mi-saison à Silverstone et Budapest va marquer ce week-end la pause estivale, l’occasion pour les équipes de tirer un premier bilan de la saison écoulée.

Chez Haas F1, il est plutôt bon d’après Gunther Steiner, le patron de l’équipe, qui évoque aussi ses objectifs pur la fin de l’année.

"Globalement je pense que notre équipe a réalisé ce qu’elle a promis : renforcer sa crédibilité et continuer à marquer des points," dit-il.

"Lors de notre première année nous avons terminé la saison avec 29 points. C’est notre score actuel, à mi-saison de cette année ! Nous essayons toujours de faire ce que nous disons et le but est donc de poursuivre ainsi lors de la 2e moitié de la saison. Au final, nous aimerions améliorer notre position finale au championnat mais il est encore difficile de dire laquelle nous pouvons viser tant la bataille est serrée avec Renault F1 et Toro Rosso notamment."

Après le Grand Prix de ce week-end, il sera temps de prendre un peu de repos.

"Oui, cette coupure est l’une des meilleures choses que la Formule 1 a pu instaurer lors de ces dernières années. Les gens attendent avec impatience ce cap de la mi-saison pour pouvoir se reposer. Sinon c’est une machine à vous broyer sans fin. Tout le monde est donc motivé pour un dernier effort avant les vacances parce qu’on sait qu’ensuite nous avons droit à deux semaines environ pour penser à autre chose, se reposer et revenir un peu plus frais."

Le personnel ne peut profiter malheureusement des 4 semaines complètes de pause.

"Il faut le temps de démonter les voitures et les remonter. Le staff ne peut donc arrêter vraiment que pendant deux semaines."