Haas F1 sort de deux courses difficiles, en Angleterre et en Hongrie, et après cette pause estivale d’un mois, elle va essayer de se relancer en Belgique, à Spa-Francorchamps.

Pour Gunther Steiner, la 2e et dernière partie de la saison doit permettre de repartir du bon pied.

"Oui c’est certain, nous avons essayé pendant cette pause de tout remettre à zéro et de reprendre la saison de la meilleure façon possible. Mais nous ne saurons que lorsque nous serons à Spa si nous y parvenons tout de suite," dit-il.

"Nous avons un peu souffert en Hongrie, sur un circuit très lent. Pour Spa et Monza, nous aurons quelques évolutions destinées à améliorer notre efficacité avec de faibles charges aérodynamiques. Nous sommes confiants qu’elles peuvent fonctionner. Mais tout le monde va faire la même chose. Je m’attends à ce que la bataille serrée en milieu de peloton continue, comme toujours."

Spa et Monza se suivent à une semaine d’écart.

"C’est bien d’avoir deux courses similaires, en termes de vitesse, l’une après l’autre. Quand vous êtes bons à Spa, vous êtes en général bons à Monza aussi. Ca peut aussi aller dans l’autre sens ! Alors espérons de bonnes performances à Spa pour nous."

Il y a peut-être une petite déception à venir pour Romain Grosjean, qui préfère les freins Carbone Industrie.

"A Spa, nous allons rouler avec les Brembo pour commencer. Ensuite nous verrons. Mais le plan est d’utiliser les Brembo tout le week-end."

Mais la bonne nouvelle c’est que Haas n’abandonne pas encore le développement de sa voiture actuelle.

"Nous sommes encore en train d’analyser les données de notre dernier test en soufflerie pour savoir si nous allons produire un nouveau package aérodynamique pour Suzuka ou pour Austin. Je pense que nous les aurons pour Austin, a priori."

Quels objectifs fixe Steiner pour son équipe à Spa ?

"Tout est possible. En Autriche, nous avions la 4e voiture la plus rapide. En Hongrie c’était Renault. Cela bouge constamment en milieu de peloton. McLaren et Renault ont progressé dernièrement mais c’est peut-être lié aux circuits. Personne ne le sait vraiment, ce ne sont que des spéculations et je n’aime pas spéculer."

"Alors nous ferons le meilleur travail possible pour rester devant eux et essayer, en même temps, de rattraper encore un peu l’écart avec ceux qui sont devant nous. Spéculer ne sert à rien. Il faut juste travailler et travailler encore."

Steiner peut aussi compter sur des pilotes très concentrés en cette fin de saison : leur avenir chez Haas est assuré pour 2018.

"C’est fantastique, avoir nos deux pilotes pour l’année prochaine, c’est la meilleure position possible. Romain et Kevin sont solides, ils travaillent bien avec nous, il n’y a aucune incertitude pour eux. Ils ne sont pas nerveux, ils peuvent donc se concentrer."