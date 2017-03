Gunther Steiner, le directeur de l’équipe Haas F1, est persuadé que son équipe ne sera pas victime du fameux "syndrome de l’année 2".

En Formule 1, les équipes débutantes réussissent souvent de très bonnes premières courses avant de s’écrouler peu à peu.

En 2016, Haas F1 avait d’ailleurs débuté dans la catégorie reine par d’excellents résultats avant de perdre peu à peu en performance au fil de la saison.

"Tout va mieux pour cette année que la précédente. Tout est bien plus calme," assure Steiner.

"Il y a un an nous en étions encore au stade de trouver les bonnes prises pour brancher nos ordinateurs. Tout le monde nous dit que la 2e saison est toujours plus difficile mais, croyez-moi, je pense que cela ne peut pas être pire que 2016, en termes de préparation !"

Et les performances de la VF-17 "sont rassurantes. Vraiment."

"Et la fiabilité est bonne aussi. Je peux vous révéler que nous avons fait nos huit jours d’essais à Barcelone avec un seul moteur. Ce moteur Ferrari tourne, tourne et tourne encore, et il est vraiment plus puissant que celui de l’an dernier."