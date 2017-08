Les Haas F1 sont encore loin du top 10 à Spa, après la première journée d’essais libres.

L’équipe américaine a testé, comme chez Red Bull, deux configurations aérodynamiques différentes. C’est ce qui a d’ailleurs causé un problème de DRS sur les deux voitures au début des essais libres 2.

"Généralement, nous avons des soucis sur les circuits qui nécessitent peu d’appuis et c’est bien le cas ici à Spa," constate Romain Grosjean.

"Nous essayons de trouver le bon compromis pour les ailerons mais ce n’est pas évident. Nous allons analyser les données ce soir, travailler et voir comment nous pouvons gagner quelques dixièmes encore avec l’aéro. Cela va être une grande décision à prendre, pas évidente parce qu’il faut que la voiture fonctionne et que nous ayons quand même une bonne vitesse de pointe. J’espère donc que nous aurons plus de performance demain pour nous rapprocher du top 10."

Kevin Magnussen ajoute : "Je pense que nous avons maintenant récolté beaucoup d’informations. Il y a beaucoup de données à éplucher d’ici demain, je reste donc positif. C’est pour ça que je ne veux pas trop analyser nos chronos du jour."

"Demain nous devrons valider les bons réglages pour l’aéro que nous choisirons, ce sera la clé. En tout cas c’est très fun de piloter ces F1 2017 à Spa."