Gunther Steiner, le patron de l’équipe Haas F1, a confirmé ce soir le programme pour Barcelone et c’est la nouvelle recrue, Kevin Magnussen, qui fera débuter la VF-17 en piste les 27 et 28 février.

Romain Grosjean pilotera ensuite les 1er et 2 mars. Et lors du 2e test de Barcelone, le Danois et le Français alterneront : Magnussen pilotera les 7 et 9 mars, Grosjean les 8 et 10 mars.

Rappelons que la VF-17 sera dévoilée la veille des essais, le dimanche 26 février, à 15 heures. Haas confirme ce soir que le lancement se fera uniquement via Internet et pour voir la voiture en vrai, il faudra attendre le lundi 27, à 7h50, soit un peu plus d’une heure avant le début des essais.

Steiner fixe aussi les objectifs de ces essais.

"Lors du premier test, nous vérifierons que tout fonctionne comme prévu. Nous irons chercher la performance lors du deuxième, enfin le plus vite possible. Parce qu’il faut d’abord s’assurer de la fiabilité et que tout fonctionne. Tout est nouveau sur la voiture et c’est la base sur laquelle tout le travail de l’année va se faire," dit-il.

Quelles sont ses attentes ?

"Rouler autant que possible, comprendre la voiture et la rendre fiable. Notre 2e test de l’an dernier n’avait pas été très fructueux. Nous avions eu beaucoup de problèmes mécaniques. Nous espérons faire mieux cette fois afin d’arriver à Melbourne aussi préparé que possible."

Magnussen arrive chez Haas. Combien de temps sera consacré à son intégration avec ses ingénieurs et la méthodologie de l’équipe durant les essais ?

"Je ne pense pas que ça sera difficile. Cela prendra du temps, c’est certain, mais je ne pense pas que nous aurons besoin d’en passer beaucoup dessus. D’ici-là il aura déjà été dans le simulateur deux fois et il a déjà travaillé avec ses ingénieurs. Il semble qu’ils ont déjà établi une bonne façon de communiquer. Il est déjà passé par là avant, ce n’est pas nouveau. C’est juste un peu de changement par rapport à ses équipes précédentes."

Haas devra aussi participer à une dernière journée d’essais sur piste humide, lors du premier test, s’il n’a pas plus dans la semaine avant.

"Ce test est surtout pour Pirelli, pour voir comment leur pneu se comporte mais il est certain que cela aidera aussi les pilotes à savoir comment les nouveaux pneus larges se comportent sous la pluie et ne pas être lâchés comme ça dans une course sous la pluie. L’effort principal sera d’aider à développer les pneus pluie ou voir s’il est déjà acceptable. Avec des pneus bien plus larges cette année, l’eau va être un plus grand problème que l’an passé. Pirelli veut le plus de données possibles avant d’affronter une course sous la pluie."