Esteban Gutierrez roule aujourd’hui en Formule E mais le Mexicain n’a pas fait une croix sur la Formule 1, après avoir perdu son baquet chez Haas F1 à l’issue de la saison 2016.

C’est ce que l’ancien pilote Sauber et Ferrari (en tant que réserviste) a confié à NBC à Monaco ce week-end.

"Je n’en ai définitivement pas terminé avec la Formule 1. J’ai fait ce pas de côté afin de remettre les choses à plat. J’avais l’opportunité de continuer dans une équipe en tant que 3e pilote mais je voulais un programme en compétition (avec la Formule E)," explique Gutierrez.

"J’ai confiance, je me prépare beaucoup sur le plan physique, j’ai d’ailleurs bien progressé dans ce domaine."

Gutierrez pense avoir été injustement écarté de la catégorie reine ?

"Non je ne peux pas dire que ce n’était pas juste mais je n’ai pas vraiment eu la chance de montrer ma pointe de vitesse. Les choses arrivent dans la vie selon certaines raisons et je vais donc continuer à pousser. Je suis très motivé et impatient de voir ce que me réserve l’avenir."

"Je ne pense pas vraiment au passé," ajoute le Mexicain. "Le passé ne vous donne que des leçons et il est toujours bon d’apprendre. Je prends cela comme de l’expérience. Je pense que ça ira pour moi."

Réussir à revenir en F1 ne sera pas facile et Gutierrez l’admet. Il a d’autres options.

"L’Indycar et l’Endurance sont toutes les deux des disciplines très intéressantes. Dans mon cas, probablement, l’Indycar est plus attractive. Le WEC, cela peut arriver plus tard dans ma carrière. Je suis encore assez jeune, j’ai encore beaucoup à apprendre et à faire (en monoplace). L’Indycar est donc intéressante. Nous verrons bientôt quelles sont mes options."