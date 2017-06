Esteban Gutierrez admet avoir pris beaucoup de plaisir lors de sa course Indycar à Détroit, en remplacement de Sébastien Bourdais.

Le Mexicain s’est tellement amusé qu’il se demande s’il va poursuivre ses efforts pour revenir un jour en Formule 1.

"L’Indycar m’a toujours attiré, il y a toujours eu beaucoup de Mexicains dans cette série et, lorsque j’étais plus jeune, je la suivais déjà. Il n’y avait toutefois pas eu d’opportunité de venir ici et j’étais concentré sur ma carrière en Europe et la Formule 1," explique Gutierrez.

"J’ai fait de la Formule BMW en Amérique donc je connaissais déjà plus ou moins l’ambiance de la compétition dans ce pays, qui est très différente et axée sur le fun. J’ai fait cette course sans pression, alors, je me suis dit pourquoi pas essayer."

"C’était une nouvelle voiture pour moi, bien différente d’une F1, très physique mais j’ai adoré. J’ai adoré les sensations, l’ambiance. C’est un défi mais je l’apprécie."

"Je veux courir au top. Maintenant, que ce soit en Formule 1 ou en Indy, je ne sais pas mais je veux être dans une de ces deux séries parce qu’elles représentent le sommet. J’ai encore beaucoup à donner à une ou des équipes à l’avenir, je n’ai que 25 ans."

Lorsqu’on lui demande si sa prestation chez Haas F1 n’a pas directement mis un terme à sa carrière en catégorie reine, Gutierrez hésite...

"Oui, la réputation c’est très important mais ma réputation au sein de mes équipes l’est encore plus. C’est une coincidence que l’an dernier j’ai fait 6 fois des 11e places. Et malheureusement la 11e est la première hors des points. Oui cela impacte votre réputation mais c’est ainsi."

"Je reste ouvert et flexible pour mon avenir. C’est un peu trop tôt pour dire ce que je vais faire en 2018. L’Indy je connais maintenant, la Formule 1 aussi et la Formule E. Cette dernière série représente un super concept et je pense qu’elle sera bien meilleure dans 2 ou 3 ans, avec l’accroissement de la puissance et de l’autonomie des batteries. Pour l’instant, j’hésite plutôt entre la F1 et l’Indycar. Sans oublier, peut-être, l’Endurance même si je me sens encore un peu trop jeune pour ça."