Esteban Gutierrez a donc confirmé hier qu’il participerait à une première course de Formule E cette année, chez lui au Mexique.

La course de Mexico, qui se déroulera le 1er avril, ne rentre pas en conflit avec le calendrier de la Formule 1, ce qui laisse le champ libre au Mexicain pour, éventuellement, trouver une place chez Sauber.

Pour cela il faudrait que Valtteri Bottas ne puisse pas rejoindre Mercedes puisque le baquet qui reste disponible chez Sauber semble promis à Pascal Wehrlein.

Gutierrez veut toutefois encore y croire mais il étudie déjà la possibilité de participer au championnat complet de Formule E en 2017 - 2018.

"Je suis très heureux de pouvoir faire enfin une annonce concernant mes plans pour l’avenir. Je suis reconnaissant envers Alejandro Agag (fondateur et directeur de la Formule E), que je connais depuis très longtemps : nous pouvons maintenant travailler ensemble sur cette nouvelle voie qui s’ouvre pour ma carrière," commente Gutierrez.

"J’ai toujours regardé et suivi la Formule E grâce à ma relation avec Alejandro. J’ai toujours suivi ses projets et la Formule E en fait partie. J’ai été très impressionné par la croissance de cette série, les voitures électriques sont l’avenir de la mobilité dans les villes. C’est donc très intéressant de voir quelles sont les innovations qui sont portées par ce sport. Je suis ravi d’en faire partie maintenant et nous étudions les options qui se présentent pour 2017 - 2018."