Esteban Gutierrez a fait ses débuts en Indycar hier, lors de la course de Détroit.

Pour ses débuts le Mexicain n’a pas particulièrement brillé. L’ancien pilote de Formule 1, qui remplace Sébastien Bourdais blessé lors des essais de l’Indy 500, a fini 19e, à un tour du vainqueur.

Il apprécie cependant cette discipline et imagine pouvoir y faire la suite de sa carrière même si...

"... je préfèrerai être en Formule 1 ! Je suis toutefois honoré de représenter mon pays en Indycar. C’est un plaisir d’être ici même si tout s’est décidé très rapidement. Quand j’ai eu le coup de fil du patron de l’équipe, de Dale Coyne, je n’ai pas réfléchi deux fois."

"Le Dale Coyne Racing, c’est une super équipe pour commencer. Mon approche ce week-end, c’est d’apprendre, prendre les choses étape par étape."

Gutierrez admet qu’il s’est "beaucoup amusé" lors de la course. Alors, en 2018 ? Monaco en Formule 1 ou Indy 500 ?

"Oh, ça c’est vraiment une bonne question. Je crois que j’aimerais essayer l’Indy 500... Cela voudrait dire ne pas être en F1 mais ici, en Indycar... Mais j’ai vu la course, c’était vraiment excitant. C’est du pilotage pur, de la course pure."

"Il y a bien sûr besoin que tous les facteurs se combinent pour y réussir. Je pense que c’est ce que Fernando a pu ressentir et expérimenter. J’ai pu voir son sourire, tout le temps. Alors je me suis dit que c’est quelque chose que je devais essayer aussi."