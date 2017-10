Günther Steiner s’est joint à Christian Horner pour reprocher aux commissaires leur inconstance en matière de décisions. Les deux Haas ont été impliquées dans des incidents en qualification, différents selon lui, desquels ont découlé la même pénalité, alors que le degré de dangerosité n’était pas le même.

En effet, Romain Grosjean a été contraint d’éviter Lance Stroll qui était au ralenti dans la trajectoire en passant par l’herbe. De son côté, Kevin Magnussen a simplement gêné Sergio Pérez et dans les deux cas, les pilotes ont reçu trois places de pénalité.

"Je ne veux pas voir Stroll plus pénalisé mais la prochaine fois j’aimerais savoir s’il s’agit de trois ou de cinq places de pénalité" détaille Steiner. "Les deux ne sont pas comparables mais il y a eu la même pénalité pour ce qu’on a fait à Pérez et pour ce que Stroll nous a fait".

"Ce qui nous a été fait était très dangereux du fait de la différence de vitesse qui était énorme alors qu’avec Pérez, c’était dans une partie lente du circuit. Pérez a pu voir qu’il n’allait pas bouger car Magnussen n’avait pas vu qu’il était là".

"Ce que je veux dire, c’est que l’on peut être plus logiques et je pense que c’est pareil pour ce qu’il s’est passé avec Verstappen. Il y a eu plusieurs incidents comme l’a dit Christian, durant lesquels des voitures sont sorties de la piste et n’ont rien eu. Je ne jugerai pas cela car je ne l’ai pas vu".

Steiner le maintient, il faut que les commissaires prennent des décisions logiques entre elles, que ce soit lors d’un même week-end de course ou sur du plus long terme, selon les fautes commises.

"L’an dernier, Estéban Gutierrez a été pénalisé de cinq places et trois points sur son permis à Spa-Francorchamps pour avoir poussé Pascal Wehrlein hors de la piste et c’était dangereux donc nous avons accepté la pénalité et nous sommes excusés. La situation était la même avec Stroll et il s’en est tiré avec trois places et un point. C’est simplement incohérent".

"Je ne cherche pas à ce que Stroll soit plus pénalisé, je ne veux pas que quelqu’un soit pénalisé mais nous ne savons pas à quoi nous attendre. C’est pareil pour Christian et il semble que certains peuvent faire certaines choses et d’autres non. Nous devons être logiques car il est difficile d’interpréter les règles si elles ne sont pas appliquées de manière régulière et s’il n’y a aucune explication".