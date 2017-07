Romain Grosjean souffre depuis plusieurs Grands Prix au volant de sa Haas F1. Réglages et freins ne conviennent pas au Français et la situation a été exacerbée sur un circuit comme Bakou, le week-end dernier.

Grosjean admet qu’il doit peut-être revoir son approche et adapter un peu plus son style de pilotage afin de ne pas surpiloter sa VF-17. Mais la confiance va devoir revenir.

"Je vais me remettre en question et trouver un autre moyen d’aborder les virages parce que la situation actuelle ne convient pas à mon style de pilotage," reconnait Grosjean.

"Quand vous pouvez aborder, à chaque tour, le virage de la même façon, que le point de freinage est le bon, il est plus facile de trouver de la confiance dans les réglages et de travailler dessus. C’est ce sur quoi je vais travailler."

"Parce que, si je bloque mes roues avant ou arrière, ici ou là, que la voiture ne va plus là où je veux, vous ne pouvez pas avoir le bon feeling."

"Ce n’est pas un secret que je n’ai pas le ressenti que je souhaite avec les freins. Je dois trouver, avec l’équipe, un moyen de cohabiter avec ça. Le freinage, c’est un des points forts de mon pilotage alors, en attendant, je vais devoir trouver d’autres choses pour aller plus vite."

Le Français ne veut pas être trop négatif avant l’Autriche.

"Je pense que c’est important de régler nos problèmes et de revenir à un niveau décent. Ainsi je pense qu’il y a tout de même du positif à tirer de Bakou. Il y en a toujours. Il y a eu du négatif, bien entendu, mais je suis impatient d’aller en Autriche, de travailler sur les choses que nous pouvons améliorer et j’espère un meilleur résultat. L’an passé nous y avions fait une bonne course."

Quelles sont les pistes de travail pour retrouver la confiance alors ?

"C’est une combinaison entre l’équilibre aérodynamique, l’équilibre mécanique du châssis et l’équilibre au freinage. Vous ne pouvez pas en isoler un. L’aéro et le châssis vont ensemble. L’équilibre au freinage c’est l’optimisation. Après chaque pilote travaille avec sa philosophie et vos réglages découlent de ça."

"Quand l’un de ces éléments n’est pas au rendez-vous, il y a un effet boule de neige. Si vous perdez de l’équilibre aéro, alors vous essayez de jouer sur l’équilibre au freinage en en mettant un peu plus sur l’arrière. Mais, à ce moment l’équilibre mécanique est aussi affecté et va vers l’arrière. Il n’y a plus rien pour mettre de la charge sur les pneus avant et vous bloquez les roues avant. Le tout est de trouver le bon équilibre, ne pas surcharger un des éléments. C’est une affaire de compromis parce que vous n’aurez jamais l’ensemble d’un tour parfait."