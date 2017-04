Romain Grosjean est toujours énervé par la pénalité reçue en Chine, les commissaires de la FIA jugeant qu’il n’avait pas assez ralenti pour éviter la monoplace d’Antonio Giovinazzi, accidentée après le dernier virage.

Le Français avait dû reculer de 5 places sur la grille de départ.

"Je n’étais pas en colère sur le coup, mais j’ai vraiment pensé qu’il s’agissait d’une blague," répète-t-il aujourd’hui dans le paddock de Sakhir.

"Je pense que nous avons besoin de plus de constance de la part des commissaires et d’un meilleur jugement. Tout ça était un peu étrange. J’ai même été jusqu’à twitté mes données parce que j’étais vraiment énervé. Malheureusement je ne pouvais rien faire de plus, on ne peut même pas faire appel de la décision."

Grosjean révèle même que Charlie Whiting lui a donné raison !

"J’en ai discuté avec lui et après je crois qu’il est tombé d’accord pour dire que j’avais assez ralenti. Mais la pénalité avait déjà été donnée."

"Je pense qu’il faudrait pouvoir se défendre lorsqu’une pénalité vous est donnée, qu’on puisse se faire entendre à nouveau."

"Nous savons tous que cette situation est dangereuse, la mort de Jules (Bianchi) a été un douloureux rappel à tout le monde. Alors j’ai voulu prouver que j’avais bien ralenti."