Romain Grosjean croit qu’il est "en bonne position" pour rejoindre Ferrari, si le baquet de Kimi Raikkonen venait à se libérer l’année prochaine.

Pour le pilote Haas F1, équipe partenaire de la Scuderia, ce serait effectivement une grande chance de rejoindre un top team capable de se battre pour les victoires et le titre mondial. Une chance qu’il attend depuis longtemps.

"Pour l’instant c’est encore tôt, nous ne sommes même pas encore au mois de juillet. Mais qui sait à quoi ressemblera la grille l’an prochain ? Bottas attend sur Mercedes, après il y a le cas de Kimi. Que va-t-il faire ? Depuis 2010 tout le monde pense que c’est à chaque fois sa dernière année en F1. Nous sommes en 2017, il a 38 ans, il est toujours là et il fait toujours du bon boulot," explique Grosjean.

"Donc je ne sais pas... mais si une opportunité est là, un baquet, je crois que je suis bien placé, en bonne position. Mais cela ne veut rien dire pour le moment."

"La vie est pleine de surprises," poursuit le Français. "Demandez à Bottas ce qu’il pensait faire le 15 décembre et il vous aurait dit qu’il serait bien chez Williams. Et boum il se retrouve dans une voiture championne du monde. Tout se joue sur un coup de fil parfois. Alors pour que ce coup de fil arrive, il faut faire du bon travail en piste."

Grosjean fait partie des pilotes actuels qui ont le plus de Grands Prix réalisés sans aucune victoire.

"Je suis frustré parfois parce que j’adore gagner. Et c’est ce qui compte pour moi en Formule 1. Dans les catégories inférieures, quand vous avez tout gagné... et après vous arrivez en F1 et puis ce n’est plus possible. C’est comme si vous preniez le départ d’un 100 mètres 10 secondes après les autres."

Le pilote Haas ne veut toutefois pas paraitre négatif par rapport à son équipe.

"C’est bon aussi de voir qu’une équipe peut arriver en F1, partir de zéro et surprendre autant de personnes. Nous avons bien démarré cette saison mais le problème c’est que les 6 premières places sont verrouillée par deux Mercedes, deux Ferrari et deux Red Bull. La course commence donc à partir de la 7e place..."