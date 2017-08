Romain Grosjean ne s’attendait à rien de bon après la première séance d’essais libres du vendredi, mais aujourd’hui en course, c’est la septième place qu’il décroche. C’est un résultat qu’il savoure à sa juste valeur.

"Quelle course," s’exclame Romain Grosjean. "Je suis vraiment très fatigué. Nous savions que nous pouvions être proches du top 10 ici, mais nous ne savions pas que nous pouvions y entrer. Après quelques tours seulement, la voiture se comportait bien. Je n’ai pas pris un départ génial, mais après ça, j’ai poussé très fort. Nous ne dégradions pas beaucoup les pneus ultra tendres. Nous avions prévu de faire un seul arrêt et lorsque j’ai vu que Force India avait prévu de faire deux arrêts, je me suis dit que s’ils ne creusaient pas l’écart, cela allait être bon pour nous."

"Après la voiture de sécurité, j’ai essayé de dépasser la Renault devant moi, mais elle était trop rapide. Je suis très content du travail de l’équipe, j’en suis fier. Après la première séance du vendredi, je m’étais dit que cela allait être très difficile, mais nous avons bien récupéré. Il faudrait vraiment que nous ayons de meilleurs réglages dès le début du week-end," ajoute le pilote français.

Kevin Magnussen termine le Grand Prix de Belgique à la 16e place après quelques mésaventures. "Après la voiture de sécurité, j’i tout simplement bloqué mes roues avec mes pneus et mes freins froids. Je suis vraiment désolé pour l’équipe. Nous aurions pu marquer des points avec les deux voitures. J’essayerai de faire mieux la semaine prochaine. Bien sûr, je suis content de voir que Romain a marqué des points, mais pour ma part, ce qui m’est arrivé est difficile à avaler. Le circuit de Mona est aussi très rapide et j’espère que nous serons aussi compétitifs là-bas."