Pour sa deuxième saison en F1, Haas montre plus de maturité et de constance, et cela se voit au tableau des points. Romain Grosjean peut donc compter sur une voiture plus régulière que l’an passé, même si le Français nous a confié lors d’une entrevue dans le paddock de Monza que voir plus haut (jusqu’à la 5e place) serait plus ardu dès cette saison.

« C’est positif, je pense qu’on est plus performants cette année, et on a déjà marqué plus de points, donc pour nous, c’est beaucoup plus ‘en ligne’. Et d’ailleurs, sans l’Australie, on en aurait huit de plus. On a toujours des hauts et des bas qu’il faut arriver à régler, mais dans l’ensemble, on a beaucoup d’avance par rapport à l’an dernier. »

« 5e, ce serait un rêve, mais ce ne sera pas le cas sans doute, c’est un peu un rêve dans le cas où tout se passe bien. Si on arrive à faire 7e, ce serait extra ; 8e, on serait un poil déçu. Là, sur les trois dernières courses, Renault a été plus performant que nous, clairement, il faudra regarder dans le rétroviseur pour essayer de les garder derrière, et il faut aussi aller chercher Toro Rosso, Williams, qui ne sont pas inaccessibles. »

« C’était extrêmement compliqué l’an dernier, en fin de saison, parce qu’on avait un changement de réglementation drastique en 2017. Mais en 2018, à part l’introduction du halo, il n’y aura pas énormément de changements, donc tout ce qu’on fait sur cette voiture pourra être amené sur la voiture de l’an prochain. On aura encore quelques évolutions lors des prochaines courses, je ne sais pas quand exactement quand, mais des évolutions assez importantes. »

Le Français est-il surpris par la progression remarquable de Renault depuis Silverstone ? L’écurie française est devenue la quatrième force du plateau en performance pure…

« Ils ont eu une grosse évolution à Silverstone, ils ne s’attendaient pas à faire un aussi grand pas en avant que ça peut-être. Alors à nous d’élever notre jeu maintenant. »

« On aurait dû avoir des choses [évolutions] clairement avant, il faut qu’on travaille cela. Mais cette année, l’avancement est comme il le devrait. Je pense que nous progressons. Nous avons marqué la plupart des points lors des premières courses l’an dernier, cette année, nous avons amélioré notre constance. A Budapest, nous étions plus en difficulté, moins à Spa. Tout est une question de progression. »

Pour briller à Monza devant Ferrari et Dallara, Haas ne pourra pas compter sur une évolution moteur de Ferrari. Romain Grosjean nous confie d’ailleurs ne pas avoir suivi de près cette affaire de combustion d’huile qui a fait polémique dans le paddock…

« Rien à faire de cette polémique. On a eu notre dernier moteur à Spa. Il y a une bonne évolution par rapport à l’ancien. Sur l’huile, je n’ai pas suivi grand-chose, honnêtement… Je suis très loin de ça. Il y a tellement d’autres choses sur lesquelles je me concentre, sur lesquelles je peux agir. Honnêtement, on est sur des détails. »

Au niveau de l’aérodynamique, Romain Grosjean sera peut-être surpris par ses premiers tours au passage de la Parabolica. Quand on lui demande s’il s’attend à prendre beaucoup de plaisir, il confie être encore dans l’expectative.

« Honnêtement, je n’ai pas fait de simulateur depuis le mois de février. Donc je n’ai pas pu tester la Parabolica avec les nouvelles voitures. »