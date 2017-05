Romain Grosjean a eu l’honneur d’être nommé directeur du GPDA, l’association des pilotes de F1. Tandis que Sebastian Vettel est l’autre directeur de l’association, Alexander Wurz en reste le président.

C’est une belle consécration pour celui qui était surnommé, il y a de cela cinq ans, le "dingue du premier tour" (un surnom attribué par Mark Webber).

Cependant le GPDA n’est pas totalement représentatif puisque presque la moitié des pilotes titulaires du plateau n’y a toujours pas adhéré. Romain Grosjean regrette cet état de fait et semble faire de l’adhésion des absents un de ses premiers chantiers.

« Il y a un changement important en F1 cette année et si nous étions 20 pilotes, alors le GPDA pourrait avoir un impact très fort et nous devons tous être unis pour faire quelque chose. Donc il nous manque Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Lance Stroll, Felipe Massa, Pascal Wehrlein, Sergey Sirotkin, Alfonso Celis, et ensuite Kimi Räikkönen, Nico Hulkenberg et Paul di Resta. »

Des pilotes d’essais côtoient des champions du monde dans cette liste décidément bien trop fournie pour le pilote Haas. Il se dit ainsi surpris de n’avoir pas vu le rookie Lance Stroll adhérer.

« La première chose que j’ai faite en arrivant en F1, c’était d’adhérer, parce que je voulais faire partie du groupe. Je suis surpris que beaucoup n’en fassent pas partie, mais nous y travaillons. »

Jolyon Palmer, le pilote Renault, a adhéré au GPDA puis l’a quitté puisqu’il était en désaccord avec les solutions envisagées pour améliorer la sécurité de la tête du pilote. Or, Romain Grosjean est opposé au halo comme au bouclier. Le Français avait lui-même quitté le GPDA il y a deux ans mais l’avait ensuite rejoint l’année suivante, notamment pour aider à améliorer les pneus Pirelli pour piste mouillée – dossier pour lequel le GPDA s’était particulièrement engagé.

« Nous avons tous des opinions différentes, mais nous devons être unis dans notre sport. Liberty Media nous écoutera davantage, et c’est ce que nous voulons » résume Romain Grosjean.

« Nous voulons la même chose que Liberty et la FIA, et nous voulons que le sport ait autant de succès que possible. Nous voulons qu’il puisse être aussi bon que possible, aussi sûr que possible. »

« Ce sont nous qui conduisons vraiment les voitures. Donc oui, le GPDA pourrait être très important dans cette nouvelle ère pour la F1. »