En 2015, alors que Renault était en tractations avec Lotus pour racheter l’écurie, Romain Grosjean avait décidé de ne pas attendre et de ne prendre aucun risque en répondant favorablement à une offre ferme, en provenance de Haas. C’est ainsi que le Français est devenu le premier pilote à marquer des points pour l’écurie américaine en F1 cette saison.

Le début d’année en particulier avait été pleinement réussi pour l’ancien champion de GP2, avec une 6e et une 5e place aux deux premiers Grands Prix. Même si les performances de sa monoplace ont ensuite décliné, Romain Grosjean conserve, au moment de dresser le bilan de 2016, un souvenir très positif de cette expérience américaine… et a en particulier aimé se sentir important au sein d’une structure nouvelle.

« Sur un plan personnel, c’était une année formidable. Je suis arrivé ici et tout le monde voulait réellement mon retour d’expérience dans l’équipe. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, de même que des frustrations, parce que vous êtes un compétiteur et parce que vous voulez pousser tout le monde plus fort. Parfois, vous voulez danser plus vite que la musique, mais c’est ce que vous devez essayer de faire. Parfois, vous réussirez et parfois vous échouerez. »

Romain Grosjean a fait taire les sceptiques du début de saison, qui prétendaient que le Français commettait une erreur en rejoignant une écurie totalement nouvelle. Finalement, Haas a battu Renault au championnat du monde. « Les gens ont critiqué mon départ de Renault sur le moment, mais j’ai fait le bon choix, et j’ai pris les bonnes décisions » se défend-t-il aujourd’hui.

L’ancien pilote… Renault n’a-t-il pas pourtant parfois vertement critiqué son écurie à la radio, quand un aileron se décrochait par exemple (ce qui est arrivé plus d’une fois… ) ? « Certaines personnes ne regardent toujours que les aspects négatifs, mais j’ai toujours souhaité rester chez Haas en 2017 » répond Grosjean. « On m’a aussi reproché parfois de me plaindre souvent à la radio, mais cela fait partie de mon travail. Si vous n’êtes pas un perfectionniste et si vous ne voulez pas franchir le prochain palier, pourquoi venir dans l’écurie ? »