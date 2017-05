Romain Grosjean n’aura pas le droit d’utiliser avant samedi le nouveau package d’évolutions de Haas pour la VF-17.

L’équipe américaine est en retard dans la production des nouvelles pièces et un seul package complet est disponible à l’heure actuelle. Le Français et son équipier, Kevin Magnussen, ont donc joué à pile ou face pour savoir qui en disposerait dès vendredi et Grosjean a perdu. Les autres pièces arriveront, normalement, à temps pour être utilisées à partir de samedi.

"Malheureusement je n’aurai pas les nouvelles pièces avant samedi, ce qui est loin d’être idéal pour les essayer et régler la voiture," nous explique Grosjean à Barcelone.

"Il n’y a qu’un seul pack complet de pièces qui a été produit et je n’y ai pas droit en premier. Ce n’est pas idéal parce que les changements sont très importants. Il y a beaucoup de nouvelles pièces. Je ne sais pas comme ça se passera demain pour nous. En tout cas je n’ai jamais eu de chance à pile ou face !"

Grosjean sait qu’il repartira en piste directement avec les freins Brembo, comme Magnussen.

"Nous avons su très tôt le vendredi en Russie que nous ne pourrions pas utiliser les Carbone Industrie sur la durée d’une course, tant que nous ne savons pas comment les refroidir davantage. C’est un problème à régler."

"Cependant, comme je l’avais souligné, les évolutions de Brembo depuis la Chine sont plutôt bonnes. La différence est très faible. Les Carbone Industrie sont meilleurs sur les gros freinages, les Brembo sur les moyens. Les Carbone Industrie sont plus faciles à contrôler en fin de freinage aussi."

"Mais ces freins ont besoin de cartographies très différentes aussi, alors cela prend du temps. Mais la différence entre les deux fournisseurs s’est bien réduite depuis notre test au Brésil, l’an dernier."