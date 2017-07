Romain Grosjean a passé un excellent samedi au Red Bull Ring puisqu’il a réalisé le 7e temps en Q3. Il partira même de la 6e place demain après la pénalité de Lewis Hamilton.

Mais cette séance de Q3 n’a pas été non plus parfaite pour le Français, qui a perdu de la puissance moteur lors de sa deuxième tentative. Sa Haas est alors rentrée en mode anti-calage, mettant fin à la séance. Une défaillance de connexion de câble électrique serait à l’origine de ce problème.

A chaud, Romain Grosjean est évidemment déçu de cette défaillance technique. Il peut envisager tout de même sereinement les points demain si la fiabilité suit.

« Nous sommes sortis avec des pneus neufs et nous avons ensuite eu des problèmes relatifs à la souplesse de conduite. Nous avons fait quelques changements sur la voiture mais après le premier virage les gars m’ont demandé de ralentir, et ensuite j’ai totalement perdu le contrôle de la boîte de vitesses et l’embrayage est allé en mode anti-calage dans l’épingle, donc je ne pouvais aller nulle part et j’ai dû arrêter la voiture. »

Romain Grosjean devra-t-il changer sa boîte de vitesses et ainsi écoper d’une pénalité de 5 places comme Lewis Hamilton ?

« C’est seulement le 26e ou 27e Grand Prix pour l’équipe donc il y a toujours beaucoup de choses à apprendre. Je crois que ça devrait aller, c’était juste un connecteur électrique qui s’est déconnecté, rien de fou. »

La fiabilité est décidément à travailler chez Haas puisque Kevin Magnussen a souffert d’une défaillance de suspension en fin de Q1. Le Danois partira 15e demain.

« Je ne sais pas ce qui est arrivé à Kevin, c’est dommage, parce qu’il était rapide tout le week-end » regrette Romain Grosjean. « Il y avait une forte émulation entre nous et cela montre que quand nous faisons tout bien fonctionner, alors tout va dans le bon sens. »

Quant à Kevin Magnussen lui-même, il a le sentiment d’avoir très probablement raté une place en Q3 aujourd’hui.

« C’est très frustrant de ne pas être en mesure de se battre en qualifications. Nous étions vraiment très compétitifs aujourd’hui et nous aurions donc pu signer un très bon résultat. Je suis très contrarié. Tout allait bien jusqu’à ce que ma suspension casse. Je pense qu’il s’agit d’un défaut de fabrication. Nous verrons bien ce que nous pourrons faire demain en course. Je ne sais pas jusqu’où je pourrai remonter, mais il est certain que je vais faire de mon mieux. »