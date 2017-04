Comme cela a été annoncé mercredi, Fernando Alonso a décidé de manquer le Grand Prix de Monaco pour s’attaquer à un défi : tenter de remporter les mythiques 500 miles d’Indianapolis.

Un choix plutôt respecté dans le paddock, même si certains pilotes ne comprennent pas comment on peut rater un Grand Prix aussi prestigieux que celui de la principauté.

Et du côté des pilotes français ? Qu’en pense-t-on ? Romain Grosjean ne soutient pas du tout ce choix.

"Les 500 miles sont une très belle course mais ce n’est pas forcément une course qui m’intéresse, l’ovale ne m’attire pas plus que ça. Quand on est impliqué à 100% dans une équipe et qu’on a envie de tout faire pour redresser la barre, on ne peut pas se permettre de rater un Grand Prix," confie-t-il à RMC.

"De surcroît Monaco, qui est un Grand Prix où il peut se passer beaucoup de choses et où on n’a pas forcément besoin d’un bon moteur. Donc je suis assez surpris, tant mieux si ça lui fait plaisir mais honnêtement, je suis surpris de voir que ça soit passé."

Et Grosjean se permet d’ajouter : "Si j’étais team principal un jour, je ne le laisserais pas faire."

Pour Esteban Ocon, le pilote Force India, un seul mot : "Respect."

"Honnêtement, il s’engage dans une des courses les plus difficiles au monde, avec des pilotes extrêmement bons qui sont là-bas depuis des années. Je pense que ça ne va pas être facile, surtout sans avoir fait d’essais. L’Indy car, c’est complètement différent de la Formule 1, il n’y a rien de pareil. S’il gagne cette course, honnêtement, c’est une légende."