Romain Grosjean a décroché la sixième place aujourd’hui en qualification et il ne s’attendait pas vraiment à ça en débarquant en Australie.

"Cet hiver en essais privés, je ne savais pas vraiment où était ma voiture dans la hiérarchie, car je n’avais pas les meilleures sensations," déclare Romain Grosjean. "Mais nous sommes arrivés ici et les gars de l’équipe ont fait un travail incroyable afin de m’offrir une voiture qui convient beaucoup mieux à mon style de pilotage. Nous avons progressé tout au long du week-end en travaillant très dur."

"Nous savons maintenant qu’il y a trois équipes à l’avant (Mercedes, Ferrari et Red Bull) et qu’elles sont imbattables à l’heure actuelle, mais derrière elles, c’est très serré. Nous avons bien sûr reçu de l’aide de la part de Ferrari au niveau du moteur, de la boîte de vitesses et d’autres choses encore et ce n’est pas rien. Mais notre performance est surtout à mettre au crédit des gars de l’équipe qui ont fait un travail fantastique," ajoute le pilote français.